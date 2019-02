Viorica Dăncilă a fost UMILITĂ la Antena 1: Imaginile care s-au transformat în VIRALUL ZILEI - VIDEO

Actrița Irena Boclincă a impresionat juriul și publicul de la showul românesc iUmor prin parodierea premierului României Viorica Dăncilă. ”Am preluat portofelul de ministru cu un singur scop, să diminuez țara noastră. Voi cere schimbarea steagului”, și-a început discursul actrița, în rolul premierului român.

Îmbrăcată elegant, cu o coafură asemănătoare celei pe care o are premierul Viorica Dăncilă, actrița Irena Boclincă și-a început discursul de la un pupitru și a atras atenția publicului de la primele cuvinte rostite. Glumă după glumă, actrița din Republica Moldova a câștigat simpatia juraților. Delia, Mihai Bendeac şi Cheloo au fost impresionaţi de prestația concurentei.

Irena Boclincă, o actriţă în vârstă de 38 de ani din Republica Moldova, a impresionat în debutul noului sezon „iUmor“ cu o parodie a premierului Viorica Dăncilă.

Discursul actriţei care a parodiat-o pe Viorica Dăncilă

”Doamnelor şi domnilor, onorată asistenţă, bună ziua!

Sunt prim-ministra Republicii Românica Mare, am preluat portofelul de ministru cu un singur scop: să diminuez ţara noastră… dezastrul din ea. Am scris şi un postulat pe Facebook care mi-am exprimat în el indezirabilul regret că ţările din înconjurul Românicăi Mari nu recunosc profitul nostru psihologic de cetăţeni care ne tragem cu Traian şi Decebal… din Traian şi Decebal.

Aşa cum spunea şi marele Ghiţă Mureşan, dacă nu ai înălţime, nu bagi mingea la coş. Nu poţi să nu ştii de unde vii. Eu, de exemplu, acum vin de la o mătuşă. Nu se poate să nu-ţi cunoşti istoria. Dacă nu ştii cine a fost Mozart şi nu ai nici cea mai mică idee câte tablouri a pictat, eşti mort pentru umanizare.

Mai am un lucru important, sunt însărcinată (pauză) să vă spun în legătură cu creşterea preţurilor: nişte dezinformări, nu e adevărat că creşte preţul la pâine, creşte la toate alea. Eu vă înţeleg, orice om îi e frică că rămâne fără bani. Nu o să muriţi de foame, veţi fi internaţi în spitale pentru că plătiţi asigurări şi statul are grijă de voi. Abia acolo veţi muri de infecţii nozo… nazo.. nozomiale. Am fost şi în alte ţări, ca Anglia, Franţa, Moscova, Beirut.

Am fost la Veneţia, o nenorocire!, toate străzile erau inundate. La noi asta se întâmplă numai când plouă. România nu trebuie schimbată, trebuie lăsată aşa, e frumoasă pentru că are gropiţe. Am discutat şi cu preşedintele Klaun şi am ajuns la o concluzie. Amândoi am avut mare noroc să ajungem unde suntem. Nu ştim ce aţi mâncat, ce aţi băut, ce aţi fumat, dar noi vă mulţumim mult pentru felul în care aţi votat”.

Întrebată ce i-ar spune premierului dacă ar sta faţă în faţă, Irena a declarat scurt şi la obiect: „Vă mulţumesc că m-aţi inspirat pentru numărul de la iUmor“.

Irena Boclincă este originară din Chişinău, unde a absolvit Academia de Arte, facultatea Teatru, şi unde timp de şapte ani a fost angajata Teatrului Naţional „Eugen Ionescu“. Ea s-a făcut remarcată prin numeroase roluri comice, dar şi prin interpretarea celebrei artiste franceze Edith Piaf.