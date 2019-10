Viorica Dăncilă a sunat-o pe Gabriela Firea ca să o propună comisar european: 'I-am spus că, la fel ca și domnia sa, și eu vreau să-mi duc mandatul la sfârșit'

Viorica Dăncilă a declarat că președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a recomandat să desemneze o femeie pentru funcția de comisar european din partea României. Primul gest pe care l-a făcut premierul a fost să o sune pe Gabriela Firea, primarul general al Bucureștiului, și să o întrebe dacă este de acord să o propună la Bruxelles.

”Astăzi, în jurul orei prânzului, la ora 13.00 cred, m-a sunat și mi-a spus că ar dori să aibă acceptul meu pentru a fi propunerea Guvernului României, să am această calitate de candidat la poziția de comisar european. I-am mulțumit foarte mult pentru intenția pe care o are, pentru gândul exprimat. Mi-a spus că aș fi persoana cea mai potrivită, sunt primarul general al Capitalei, am numărul cel mai mare de voturi exprimate direct și am rezultate bune în această poziție. I-am mulțumit pentru apreciere, dar i-am spus că, la fel ca și domnia sa, și eu vreau să-mi duc mandatul la sfârșit până în ultima zi, să muncesc în slujba cetățenilor.”, a dezvăluit Firea, marți seara, la Digi 24.

Firea consideră că Victor Negrescu este o propunere bună pentru a fi comisar european. Întrebată despre poziția președintelui Klaus Iohannis, care a afirmat că premierul demis nu are nicio legitimitate să propună un candidat pentru funcția de comisar european, Gabriela Firea a spus că Guvernul Dăncilă este încă în funcție și are, între atribuții, să facă propunere pentru comisar european.

Întrebată dacă până la urmă desemnarea trebuie să vizeze o femeie sau un bărbat, Dăncilă a răspuns: „doamna comisar mi-a spus că ar fi bine să nominalizez o femeie, dar cum Franța a schimbat, cum ceilalți au schimbat. Eu am trimis deja nominalizarea: Victor Negrescu, fost europarlamentar”.

