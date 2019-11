Viorica Dăncilă a tras concluzia după 'dezbaterea' lui Iohannis: 'Continuă să afirme că va încălca Constituția. Arată autosuficiență și dispreț'

Viorica Dăncilă a declarat, marți seară, că declarațiile lui Klaus Iohannis ar trebui să îi îngrijoreze pe români, deoarece vorbește și în calitate de premier și în calitate de președinte, neștiind că există separația puterilor în stat.

„Garanția mea este dată de munca pe care am desfășurat-o atâta timp cât am fost premier. Am dus România la a doua cea mai mare creștere economică din UE, am crescut nivelul de trai, am venit cu un pact de bunăstare pentru a ne asigura că nimeni nu va mai tăia pensii și salarii. Am venit cu lucruri concrete. Ce spune domnul Iohannis este departe de realitate. Dânsul trebuie să își asume programul de guvernare al Guvernului Orban, care este unul de austeritate. Văd că președintele continuă să afirme că va încălca Constituția. Nu știe că există separația puterii în stat. Atribuțiile președintelui nu sunt ca ale premierului. Vorbește și în calitate de președinte și în calitate de premier. Declarațiile președintelui trebuie să îi îngrijoreze pe români”, a spus Viorica Dăncilă, la Antena 3, potrivit Mediafax.

Prezidențiabilul PSD susține că sunt justificate criticile aduse șefului statului în mediul online, deoarece refuză o dezbatere.



„Am vrut de fapt să folosesc expresiile pe care le folosește președintele. Probabil nu am pus ghilimelele. Am vrut să folosesc cuvintele președintelui, nu să jignesc pe cineva. În mediul online trebuie să accepți și criticile dacă acestea sunt bazate pe fapte reale. Iohannis a spus că asta este strategia de campanie. Eu cred că este o critică justificată. Dacă eu refuzăm confruntarea cred că și pentru mine erau aceleași aprecieri. Oamenii vor să vadă confruntarea. Pe online fiecare își spune punctul de vedere. Ar fi corect ca, pentru mine, aceste critici să fie pliate pe realitate. Ce este neplăcut este că în spațiul online apăr multe lucruri care țin de dezinformare, și atunci pot influența opinia sau percepția despre o anumită persoană. Am văzut că pe domnul Iohannis nu îl deranjează acest lucru, că are o strategie și nu se va abate de la ea indiferent de criticile din online sau din presă”, a adăugat Dăncilă.

De asemenea, liderul PSD a afirmat că refuzului lui Iohannis de a avea o dezbatere arată disprețul acestuia față de români.



„Refuzul președintelui de a avea o confruntare arată că nu are respect față de români, nici față de cei care l-au votat, nici față de cei care nu l-au votat. Poate în urma unei confruntări se decideau să îl voteze. Arată aroganța pe care o are, deja se vede președintele României. Arată autosuficiență și dispreț și faptul că nu îl interesează decât propria persoană. Până și acest eveniment pe care l-a organizat l-a organizat în circuit închis. Președintele trebuie să se adreseze tuturor. A împărțit românii, iar azi a împărțit și presă. Astazi am arătat atât eu cât și Klaus Iohannis modul în care respectăm pe români. Încă laș deschisă invitația pentru o confruntare. Românii vor alege un român adevărat, știu că vor vota cu inimă. Cred că în cabină de vot se vor gândi la ceea ce este mai bine pentru familia lor și ceea ce este mai bine pentru această țara. Trebuie să începem să construim un viitor mai bun”, a conchis Dăncilă.