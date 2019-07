Viorica Dăncilă anunţă primul program sacrificat pentru acoperirea găurii din buget

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), premierul Viorica Dăncilă, s-a arătat rezervată faţă de implementarea proiectului privind acordarea unor vouchere zilnice în valoare de zece lei pentru fiecare elev care nu absentează de la cursurile şcolare.

Dăncilă a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Galaţi, că ideea aparţine unor membri PSD, însă a menţionat că asta nu înseamnă că va fi implementată.

"Am văzut că această măsură a stârnit foarte multe interes. În momentul în care am tipărit acel proiect de guvernare, acel program de guvernare, pe lângă măsurile pe care le avem în program şi pe care trebuie să le respectăm pentru că ele au fost votate în plenul Parlamentului României, am cerut în teritoriu mai multe măsuri pe care colegii sau organizaţiile le văd bune pentru următoarea perioadă. Printre aceste măsuri a fost şi cea la care dumneavoastră aţi făcut referire. Asta nu înseamnă că o s-o implementăm. Vom vedea pe fiecare domeniu ce vom lua din propunerile din teritoriu şi pe care le putem transforma în realitate, care este proiecţia bugetară a fiecărei măsuri, astfel încât să ne încadrăm în deficit, să ne încadrăm în normele pe care le avem", a afirmat Dăncilă, potrivit Agerpres.



Proiectul menţionat prevede acordarea unor vouchere de 10 lei pe zi acelor elevi care merg la şcoală şi au prezenţă integrală, fără absenţe.

În şedinţa Comitetului Executiv Naţional de miercuri, ministrul Eugen Teodorovici le-a transmis liderilor PSD din teritoriu că există o gaură de 11 miliarde de lei în buget, iar pentru acoperirea acesteia este nevoie de sacrificarea unor programe sociale şi restructurarea unor instituţii de stat.