Viorica Dăncilă, atacuri în rafală la Klaus Iohannis: Cifrele oficiale îl contrazic. Nu suntem o guvernare eșuată

Premierul Viorica Dăncilă a explicat, după ce datele oficiale publicate de Institutul Național de Statistică au arătat că România are o creștere economică de 5%, că președintele Klaus Iohannis a greșit atunci când a spus că PSD are o guvernare eșuată.

”Toți cei care au spus că Guvernul nu merge într-o direcție bună, că această guvernare a eșuat sunt contraziși de datele oficiale. România are cea mai mare creștere ecomică din Europa și de patru ori peste media europeană.

Această abordare în care întotdeauna spunem că guvernarea merge într-o direcție greșită, asta deși cifrele spun altceva, mi se pare extrem de greșită. Cred că această abordare nu face bine României pentru că noi ne dorim să atragem investitori și să generăm siguranță pentru aceștia.”, a spus Viorica Dăncilă.

Premierul i-a transmis președintelui că în Europa trebuie să se schimbe atitudinea, asta pentru că România este membru cu drepturi depline și o țară care privește spre un tribunal de la Bruxelles.

”Domnul Iohannis vorbește de parcă am avea un tribunal la Bruxelles, care decide ce facem noi în România bine sau rău. Noi suntem membri ai UE. Această abordare mi se pare greșită și lipsită de demnitate. Eu am cerut de la bun început să fim tratați ca un membru care are obligații, dar are și drepturi egale.”, a mai spus Dăncilă.