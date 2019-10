Viorica Dăncilă: Aveți un candidat care se urcă cu picioarele pe cadavre pentru voturi

Premierul Viorica Dăncilă susține că președintele Klaus Iohannis s-a ”urcat cu picioarele pe cadavrele tragediei” de la Ialomița pentru a-și crește cota electorală și pentru a ataca PSD.

”Am citit textul moțiunii și pot spune că vă reprezintă întru totul. Este, ca și grupul semnatarilor ei, un amestec incoerent de falsuri. Este o încropire extrem de slabă, fără cifre și date exacte, plină de aprecieri subiective și demagogie, care arată perfect caracterul de improvizație și lipsa de seriozitate a acestui proiect. Din nou, stimați colegi, vă jucați de-a guvernarea. Sunteți singura opoziție din istorie care a reușit să-și depună moțiunea și apoi să fugă de vot. V-ați făcut de râs în fața propriului electorat când v-am invitat să votăm acest act cât mai repede. Dacă acest demers nu a meritat sacrificarea unei zile de sâmbătă, mult succes în a le explica oamenilor cum o să guvernați și cum o să reconstruiți voi România!

Mult succes domnului Cîțu în a le explica alegătorilor cum e cu tăierile. Să vină să se uite în ochii medicilor, ai profesorilor, ai pompierilor și polițiștilor și să le spună cât sunt de praf! Să vină în fața tinerilor antreprenori să le spună că orice măsură menită să îi sprijine e “o pierdere neînchipuită de bani”! Să vină domnul Caramitru de la USR să se uite în ochii pensionarilor și să le spună că mărirea pensiei aruncă țara în faliment și că n-o merită! Să vină domnul Orban în fața ITiștilor - nu președintele-candidat Iohannis, ci domnul Orban - și să le spună cum e cu impozitarea venitului. Să vină domnul Anastasiu să le explice bugetarilor că sute de mii vor rămâne pe drumuri cu voi la guvernare!

Asta e opoziția partidului de guvernământ? Asta e viziunea pentru România cu care vreți să dați jos Guvernul? Și nu puteți să spuneți că nu am înțeles noi sau românii bine, pentru că v-am chemat să semnați Pactul pentru bunăstare ca să vă angajați, în scris, să nu mai tăiați vreodată de la oameni. Și ați refuzat, cu toții. Niciunul dintre partidele de opoziție nu a avut curajul să semneze acest angajament. Domnul Ponta n-a ratat să mai facă un titlu de presă spunând că-l semnează, dar, ca de obicei, a fost o minciună. Nu ne-a surprins. Asta ar fi trebuit să dezbatem astăzi aici, stimați colegi, acest pact pentru continuarea creșterii veniturilor românilor, a măsurilor de sprijin pentru antreprenori și IMM-uri. Asta ar trebui să vă preocupe dacă vreți la guvernare. Însă probabil știți foarte bine că voi, fără tăieri, nu știți și nu puteți. Ați mai arătat-o o dată în vremurile de tristă amintire ale guvernării PDL, când ați eliminat orice urmă de încredere că puteți da țării un guvern competent.

Diferențele dintre guvernul PSD și guvernările voastre sunt multe. V-ați lega de orice ca să invalidați această guvernare, dar nu vă iese. Avem un exemplu recent, chiar din partea domnului Iohannis, președintele-candidat sau președintele anti-Constituție, care s-a folosit de tragedia de la Ialomița ca să atace PSD. Într-un acces imoral, absurd și lipsit de orice formă de empatie sau respect pentru durerea unor oameni, candidatul PNL a găsit de cuviință să lanseze atacuri aberante la adresa Guvernului. E trist pentru noi toți și pentru această țară să avem încă un candidat care se urcă cu picioarele pe nenorocirile oamenilor pentru a câștiga puncte electorale. Mai avem unul. îl știți foarte bine și, din păcate pentru români, retorica voastră începe să semene din ce în ce mai tare. Astea sunt diferențele dintre noi, stimați reprezentanți ai opoziției. Voi călcați în picioare legi, principii, decență. Călcați în picioare interesul României și al românilor. Noi guvernăm pentru țară. Și nu, nu am făcut-o perfect, dar am făcut-o întotdeauna mai bine decât voi. Haideți să ne uităm la cifre: Noi am crescut salariul minim de la 1250 lei în 2016, la 2080 lei, respectiv 2350 lei pentru românii cu studii superioare. Punctul de pensie a crescut de la 871 lei în 2016 la 1265 lei. Am redus impozitul pe venit de la 16% la 10%. Avem un impozit de 1% pentru IMM-uri, care înseamnă 94% din totalul celor 600.000 de firme înregistrate la Registrul Comerțului, și un impozit de doar 5% pe dividende.

Nu există țară în Uniunea Europeană care să aibă o fiscalitate mai prietenoasă pentru mediul de afaceri. 19/29 Vorbiți de investiții, dar doar în primele şase luni ale anului investițiile totale din economie s-au majorat cu 12,4%, cea mai ridicată dinamică de după criză. Iar investiţiile străine directe în țara noastră au depăşit 2,9 miliarde euro, fiind cu 22% peste cele din perioada corespunzătoare a anului precedent, adică cu 532 milioane euro mai mari. Acest guvern a creat sute de mii de noi locuri de muncă în ultimii doi ani, am reușit să creștem puterea de cumpărare a românilor și să aducem nivelul pensiei și al salariilor la un nivel decent. 20/29 Ce ați făcut voi pentru români? Ați triplat datoria publică a României în 2009-2011, de la 13,4% din PIB, cât era în 2008, la 34% din PIB în 2011. În 2016, guvernarea USR-Cioloș a redus veniturile statului cu 10 miliarde lei față de 2015, concomitent cu majorarea datoriei publice cu 22 miliarde de lei. Aceeași guvernare în care absorbţia fondurilor europene a fost ZERO. Cum arată România astăzi, sub guvernarea PSD:

● Avem a șasea cea mai mică datorie publică din UE. 21/29

● Avem cea mai mare viteză de convergență din UE, de apropiere a nivelului de trai de media europeană.

● Potențialul de dezvoltare a României este astăzi dublu față de media UE.

● Suntem a zecea țară din UE ca rată de contractare a fondurilor europene.

● Ocuparea forței de muncă este la maximul ultimilor 17 ani.

● Avem cea mai mică rată a șomajului din ultimii 30 de ani și un număr record de angajați în ultimii 20.

În timpul acestei guvernări - și nu al guvernărilor voastre - liderul mondial de clasificare a indicilor bursieri a decis ca România să dobândească statutul de Piaţă Emergentă, ca țară atractivă pentru investitori, şi precizează că această reclasificare vine după optimizările implementate de autorităţile române. Nu voi, ci noi am dotat toate spitalele județene cu computere tomograf și RMN, noi am crescut suprafața irigabilă a României de la 300.000 de hectare în 2016, la 1,4 milioane de hectare în prezent. Noi am aprobat programul PNDL 2, prin care 7179 de proiecte locale în valoare de peste 30 de miliarde de lei au demarat; proiecte pe care le vedeți cu toții, în special în mediul rural, proiecte ce vizează introducerea rețelelor de apă și canal, modernizarea drumurilor, refacerea și modernizarea școlilor. 441 de proiecte din PNDL 2 au fost deja finalizate, iar românii beneficiază de rezultatele lor. Nu voi, ci noi am triplat salariile medicilor și am crescut cu 80% salariile profesorilor. Noi am majorat pensiile și am sprijinit un milion de fermieri. Noi am adoptat programul “O familie, o casă” și programul „Investește în tine” prin care tinerii pot beneficia de împrumuturi fără dobândă. Nu voi și guvernele voastre, ci guvernul actual a făcut toate aceste lucruri. Și multe altele, pe care le cunoașteți foarte bine, dar le ignorați deliberat cu ipocrizia care vă caracterizează și vă unește.”, a spus Viorica Dăncilă.