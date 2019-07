Viorica Dăncilă crede că are şanse împotriva lui Iohannis: 'Este timpul unui președinte femeie'

Viorica Dăncilă, desemnată candidatul PSD la prezidenţiale, consideră că are şanse împotriva lui Klaus Iohannis, pentru că românii au nevoie de un preşedinte al consensului, iar cetăţenii pot vedea că este timpul unui preşedinte femeie.

"Da, eu cred că am șanse și în fața președintelui Klaus Iohannis. Am demonstrat că pot fi premierul tuturor românilor, deci pot fi și președintele tuturor românilor, am demonstrat că pentru mine e important consensul, dialogul. Este important acest lucru pentru români. De acest lucru au românii nevoie. Perioada în care am împărțit românii în românii mei și românii altora, guvernul meu și guvernul altora trebuie să înceteze. Am reprezentat țara cu demnitate pe plan extern. Cred că pot să demonstrez că un președinte poate fi un președinte al tuturor românilor, că putem să avem o femeie președinte, cred că cetățenii pot vedea că este timpul unui președinte femeie", a declarat Viorica Dăncilă, după şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD.