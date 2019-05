Viorica Dăncilă, despre negocierile pe miniștri cu Iohannis: Am discutat fiecare propunere în parte / VIDEO

Premierul Viorica Dancila a declarat joi, in debutul sedintei de Guvern, dupa intalnirea cu Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, că spera intr-un raspuns cat mai rapid al sefului statului in privinta propunerilor de ministri. Premierul nu a oferit informatii suplimentare despre ce i-a spus Iohannis.

„Subliniez ca avem nevoie de stabilitate si continuitate la Guvern si de un ritm mai sustinut in activitatea Executivului. Azi am discutat cu presedintele Klaus Iohannis la Cotroceni legat de nominalizarea ministrilor (...) la portofolii am discutat fiecare propunere in parte, plus vicepremier si in scurt timp speram sa avem un raspuns de la Klaus Iohannis”, a spus premierul.

Ea a precizat că ministrii Internelor si Externelor nu pot demisi, asa cum a cerut Iohannis, fara o analiza inainte.