Dăncilă, discuții cu Tăriceanu despre candidatul la prezidențiale: 'Este important ca să avem un candidat unic'. Ce spune despre ruperea coaliției PSD-ALDE

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a declarat, joi, că decizia ca partidul să aibă candidat propriu la alegerile prezidenţiale a fost luată în Comitetul Executiv cu majoritate de voturi, nu a fost decizia sa. Dăncilă spune că a vorbit la telefon cu Călin Popescu Tăriceanu pe această temă şi va avea şi o întâlnire cu el, considerând că este important să existe un singur candidat care va avea ”şanse mai mari”.

„Nu eu am decis. Încă o dată repet, în cadrul Comitetului Executiv Naţional a fost un vot în care cu o singură excepţie toţi colegii au hotărât să avem candidat propriu. Am vorbit cu domnul Călin Popescu Tăriceanu la telefon, voi avea o întâlnire cu dânsul. Este important ca să avem un candidat unic. Acest lucru ne dă şanse mult mai mari, se mai adaugă procente, un candidat unic susţinut poate de mai multe partide politice, dar acest lucru îl vom discuta, nu vreau să afirm dinainte anumite lucruri care nu au fost încă dezbătute cu colegii noştri de alianţă şi vom vedea cum vom merge mai departe, dar votul s-a dat pentru un candidat PSD. De altfel, acest lucru a fost cerut în toate organizaţiile unde am fost până în acest moment” a declarat, joi, la Drobeta-Turnu Severin, Viorica Dăncilă, întrebată despre candidatul la alegerile prezidenţiale, conform news.ro.

Preşedintele PSD a adăugat că nu crede că alianţa cu ALDE se va rupe din cauza deciziei privind candidatul la alegerile prezidenţiale.

„Partenerii noştri de la ALDE consider că au bună credinţă şi că ţin la guvernare, s-au implicat foarte mult, au reprezentanţi în Guvernul României, cred că dincolo de lucruri care poate ne nemulţumesc de multe ori, trebuie să mergem mai departe pentru că este vorba despre români şi România şi aici nu avem voie să dezamăgim”, a mai spus Dăncilă.

Aceasta exclude posibilitatea ca cel careva candida din partea PSD să nu intre în turul al doilea.

„Am convingerea că intră în turul doi (candidatul PSD – n.r.), dorinţa noastră este să câştigăm alegerile prezidenţiale, nicidecum să nu intrăm în turul doi” a precizat liderul PSD.

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a anunţat, luni, după şedinţa Comitetului Executiv, că s-a votat ca formaţiuna să aibă candidat propriu la alegerile prezidenţiale, fiind respinsă variantă susţinerii lui Călin Popescu Tăriceanu.

În aceeaşi zi, vicepreşedintele ALDE Varujan Vosganian a declarat că sondajele de opinie spun că singurul contracandidat cu şanse reale pentru a-l învinge pe Klaus Iohannis este Călin Popescu Tăriceanu, precizând că astfel electoratul PSD-ALDE îl validează pe preşedintele Senatului drept candidat al acestei coaliţii. Vosganian a afirmat că doreşte ca şi liderii PSD să ia act de această dorinţă a electoratului.