Viorica Dăncilă, discurs în ropote de aplauze: 'Suntem cel mai pro-european partid. Știu că abia acum încep luptele'

Viorica Dăncilă a fost aleasă președinte al PSD, anunțul oficial fiind făcut la Congresul extraordinar al partidului de către liderul deputaților PSD, Alfred Simonis. De asemenea, Eugen Teodorovici a fost ales președinte executiv, iar Mihai Fifor, secretar general.

”Dragi colegi, vreau să vă mulțumesc pentru votul de astăzi, votul vostru mă onorează dar mă si responsabilizează. Știu că nu va un drum ușor, știu că abia acum încep luptele, dar știu că alături de oameni sunteți voi. Sunt mulți aomeni a căror speranță e legată de PSD. Când mi s-a propus funcția de premier, am stat m-am gândit. Toți îmi spuneau – să accepți, ești prima femeie premier. Atunci m-am gândit – am o dublă responsabilitate, de a aduce acdesstă țară pe drumul bun, să nu îmi dezamăgesc colegii, dar am responsabilitatrea pentru toate femeile din România că o femeie poate fi la fel de bun premier ca un bărbat.

Am preluat apoi președinția rotativă a Consiliului UE. Mulți au spus că nu vom reuși să avem o Președinție de succes. Iată încheiem peste câteva zile președinția rotativă a Consiliului UE. Vreau să le mulțumesc colegilor mei de la Bruxelles, prezenți în sală, care au adus multe cuvinte de laudă pentru România. Chiar dacă următoarea președinție va fi peste 14 ani, am arătat că noi putem să fim performanți. Astăzi m-ați votat să fiu primul președinte femeie al PSD. Îmi dau seama de responsabilitate și îmi dau seama că votul dvs este strâns legat de speranța, de dorința, de implicarea tututor pentru a readuce PSD pe primul loc între opțiunile românilor. Sunt convinsă că vom reuși, că împreună vom duce partidul nostru spre victorie. PSD cred că este cel mai românesc partid din România, e partidul care întotdeauna a pus în primul rând românii și soarta României. Suntem partidul care purtăm în inimă tricolorul dar și cele 12 stele de steagul european. untem partidul cel mai proerupean, partidul care ţine la relaţia transatlantică, un partid deschis, un partid care trebuie să aducă alături pe toţi cei care vor binele României şi a românilor.

Vreau să vă cer să aveți încredere și în același timp să ne implicăm ca acest partid și această țară si aibă locul care i se cuvine. Vreau să îi spun președintelui executiv Eugen Teodorovici, secretarului general Mihai Fifor, vicepreședinților partidului, Marian Oprișan, ceilalți, președinților din organizații că au în conducerea partidului un prieten. Cred că împreună putem construi viitorul pe care și-l dorește România. Dumnezeul să ne ajute.”, a spus Dăncilă, pe scena Sălii Palatului, primind ropote de aplauze.

