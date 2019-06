Viorica Dăncilă explică cum a fost lăsată în afara jocului, în seara alegerilor europarlamentare

Premierul Viorica Dăncilă susține că nu știe de ce la PSD nu s-a făcut numărătoare paralelă la alegerile europarlamentare și arată că ea nu a făcut parte din echipa de campanie, deci nu a participat la luarea acestei decizii.

”Nu știu de ce nu s-a făcut o numărătoare paralelă, ne-ar fi ajutat să demonstrăm multe lucruri. Eu le-am cerut colegilor mei să demareze procedurile pentru o comisie de anchetă în Parlament pentru a verifica informațiile apărute în spațiul public. Numărătoarea paralelă ne-ar fi ajutat foarte mult. Nu știu de ce nu s-a făcut, nu am făcut parte din echipa de campanie. A fost o echipă de campanie, dar nu știu de ce s-a decis să nu se facă numărătoare paralalelă.”, a spus Viorica Dăncilă, la Antena 3.