Viorica Dăncilă explică de ce nu a fost în țară la protestele din 10 August: Nu aveam de unde să știu

Fostul premier Viorica Dăncilă susține că ea își programase concediu cu mult înainte de protestele din 10 August și de aceea nu a fost la Guvern, iar deciziile le-a luat vicepremierul de atunci. De asemenea, Dăncilă arată că Liviu Dragnea nu i-a dat nicio indicație pentru a pleca din țară chiar în perioada respectivă.

''As vrea sa raspund la mai multe lucruri pe care dumneavoastra le-ati adus in fata opiniei publice. In primul rand, concediul era planificat cu mult inainte. Lucru demonstrat de rezervarea la hotel, rezervarea biletelor la avion, erma in Spania, eram la Malaga. Aveam nevoie de acel concediu. Lui Liviu Dragnea doar i-am spus ca plec 5 zile in concediu pentru ca am nevoie un pic sa imi incarc bateriile, eram foarte stresata, eram foarte obosita. Nu aveam de unde sa stiu ce se va intampla pe 10 august. In acelasi timp, deci nu a existat nicio legatura cu plecarea mea si o indicatie data de Liviu Dragnea.

Imi pare rau de ceea de s-a intamplat pe 10 august. Sunt alaturi de toti cei care au suferit in urma manifestarilor de pe 10 august, atat din partea protestatarilor, cat si din partea Jandarmeriei. Sa stiti ca imi pare rau ca nu am fost la Palatul Victoria pe 10 august. Regret ca nu am fost in sediul Guvernului pentru a putea lua decizii in acea zi. Cred ca daca eram acolo, lucrurile poate ar fi stat altfel.

Cred ca poate Jandarmeria ar fi actionat progresiv, poate am fi incercat sa ii oprim pe acei manifestanti care nu au fost reprezentantii diasporei si au venit acolo doar pentru a recurge la violenta si a strica aceasta reuniune. Deci, regret pentru tot ceea ce s-a intamplat si cred ca tarie ca autoritatile abilitate vor face lumina in acest caz. Si ca vor plati cei care se fac vinovati de o parte si de alta. Pentru ca este datoria lor sa arate celor care au fost acolo, celor care au venit cu tot felul de scenarii, care este adevarul, iar cei care au fost vinovati sa plateasca.

Nu am fost nici dezinformata, nici manipulata, eram in concediu, deci informatiile legate de ceea ce se intampla sau ceea ce se va intampla nu le primeam eu, pentru ca asa cum am spus, am delegat toate atributiile organizatorice vicepremierului de atunci'', a spus Viorica Dancila, la Kanal D.