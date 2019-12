Viorica Dăncilă, explicație INCENDIARĂ: Cum CONVINGE că nu a făcut BLAT cu Iohannis

Fostul președinte al PSD și premier al României, Viorica Dăncilă, spune că a discutat cu Paul Stănescu, liderul PSD Olt care zilele trecute o acuza că a candidat la președinție în urma unei discuții cu Klaus Iohannis, cu care, spunea Stănescu, ar fi făcut un blat.

"Am avut o discuție cu Paul Stănescu, eu cred că lucrurile se vor așeza. Acea discuție a fost departe de realitate. Când este un blat, trebuie să fie câștig de ambele părți. Eu am pierdut funcția de premier și mai apoi am pierdut alegerile prezidențiale și șefia PSD. Nu știu ce s-a întâmplat în relația mea cu domnul Stănescu. Eu iau doar lucrurile bune, eu am încecat să țin partidul unit", a declarat Dăncilă.