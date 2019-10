Viorica Dăncilă îl taxează pe generalul propus de PNL la MApN: 'O persoană care a spus că niciodată nu se va implica politic'

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), premierul demis Viorica Dăncilă, şi-a manifestat, luni, surprinderea faţă de propunerea pentru funcţia de ministru al Apărării în Guvernul Orban a fostului şef al Statului Major al Apărării, Nicolae Ciucă.

"Pentru mine este o surpriză, pentru că o persoană care a spus că niciodată nu se va implica politic iată că acum de fapt un membru de partid. Nu am lucrat foarte mult cu domnul Ciucă. Nu pot să spun dacă am încredere sau nu am încredere. Vom vedea. Va avea posibilitatea să demonstreze ca ministru dacă a meritat sau nu a meritat această numire", a declarat Dăncilă într-o emisiune la România TV.

Liderul PSD a reiterat că pentru români este important ce program de guvernare propun liberalii, nu ce persoane sunt desemnate să ocupe funcţiile în ministere.



"Nu vreau să fac o evaluare a miniştrilor eu. Sunt convinsă că evaluarea o vor face comisiile din Parlament. Pentru mine este important ceea ce facem pentru oameni şi important este cu ce program au venit pentru oameni, dincolo de persoane", a adăugat Dăncilă.