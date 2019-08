Viorica Dăncilă îl acuză pe Dan Barna că folosește tragedia din Caracal în campania prezidențială

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, vineri, în cadrul conferinței Școlii de vară a femeilor social democrate, la Constanța, că i-a rugat pe toți liderii politici și cei care candidează să nu se folosească de tragediile oamenilor în campanii, potrivit Mediafax.

"În același timp, i-am rugat pe toți, lideri politici, pe toți cei are candidează, să nu folosească tragediile oamenilor în campaniile electorale. Nu este normal ca o persoană să spună dacă eu aș fi fost președinte, nu s-ar fi întâmplat acest lucru, nu este normal să avem astfel de abordări", a spus liderul PSD Viorica Dăncilă.

Pe 7 august, liderul USR Dan Barna a declarat, la TVR 1, după ce a demarat campania de strângere de semnături pentru prezidențiale, că dacă ar fi fost președintele României, crima de la Caracal nu s-ar fi întâmplat. Ulterior, acesta a clarificat afirmația, spunând că nu crede că dacă ar fi fost președintele României crima de la Caracal nu s-ar mai fi întâmplat. Barna a precizat că președintele, în calitate de șef al CSAT, se poate ocupa de buna funcționare a insituțiilor publice de siguranță a cetățenilor.

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, fata dispărută în Caracal, a anunțat, joi pe Facebook, intenția de a candida la alegerile prezidențiale din luna noiembrie, făcând un apel la oameni să dea semnăturile necesare în acest sens.

„Am dus o bătălie fără să mă gândesc nicio secundă la nimic altceva. În acest moment este o viață liniștită și așezată. A mă înscrie într-o astfel de bătălie înseamnă să îmi pierd liniștea, să îmi pierd tot ceea ce astăzi îmi aduce confort și dacă vreți, ca oricărei familii liniște. Ei bine, eu vă întreb be dvs astăzi și vreau să îmi răspundeți cât se poate de sincer și de direct. Trebuie să știu care este părerea dvs despre acest lucru. Este cazul astăzi să candidez la Președinția României sau nu? Are România nevoie astăzi de un candidat la Președinția României care să se lupte cu clanurile mafiote? Are România astăzi nevoie de un candidat care să se lupte cu mafia din fiecare județ?”, a spus Alexandru Cumpănașu, într-un video postat pe pagina de Facebook.