Viorica Dăncilă ÎL EXECUTĂ pe Șerban Nicolae: 'Nu m-a anunțat nimeni, nu vreau să acuz' - VIDEO

Viorica Dăncilă a refuzat, după ședința CEX a PSD, să spună dacă îl susține sau nu pe Mugur Isărescu pentru un nou mandat în fruntea BNR, dar l-a pus la punct pe liderul senatorilor, Șerban Nicolae.

Miercuri, senatorii din PSD au avut o întâlnire în care au discutat despre posibilitatea de a nu îl susține pe Isărescu și au decis că vor cere explicații de la Dăncilă. Numai că premierul nu a fost invitat la întâlnirea senatorilor conduși de Șerban Nicolae.

”Vreau să fac o precizare. Îmi respect foarte mult colegii, colegele, deputații și senatorii din Parlament, întotdeauna am susținut că trebuie ca Parlamentul să fie o instituție respectată. Nu mi-aș fi permis niciodată ca să sfidez pe cineva din Parlament, dar nu am fost miercuri pentru că nu am discutat despre asta. Nu am fost prezentă la Parlament, luni seara am discutat despre o întâlnire cu senatorii, dar nimeni nu m-a anunțat că miercuri, la ora 13.00, vor o întâlnire cu premierul. Eu consider că a fost o mică inadvertență și nu vreau să acuz pe nimeni de acest lucru.”, a explicat Dăncilă.

Citește și: ÎCCJ a decis! Ce se întâmplă cu Sebastian Ghiță

Prin urmare, pentru funcția de președinte al PSD candidează Viorica Dăncilă, Șerban Nicolae, Liviu Pleșoianu și Ecaterina Andronescu.

Daniel Suciu, Daniel Florea și Sorin Bota sunt candidații înscriși pentru funcția de președinte executiv, iar pentru cea de secretar general CEx i-a validat în competiția internă pe Codrin Ștefănescu, Gabriel Petrea, Mihai Fifor, Felix Stroe și Rodica Nassar.

Citește și: Rareș Bogdan a răbufnit: Una dintre ticăloșiile PSD lovește iar. E crunt!

Codrin Ștefănescu, Gabriel Petrea, Mihai Fifor, Felix Stroe și Rodica Nassar.