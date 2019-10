Viorica Dăncilă intervine în conflictul Birchall - Savonea: Nu e normal

Premierul Viorica Dancila s-a declarat luni nemultumita de conflictul iscat intre ministrul Justitiei, Ana Birchall, si presedintele CSM, Lia Savonea.

`Mi se pare ca nu trebuie sa aiba loc astfel de lucruri. Nu e normal ca intre un ministru si seful CSM sa existe un astfel de conflict si el sa se faca prin intermediul mass-media. Dialogul era cel mai important si se putea si altfel', a zis Dancila.

Premierul a indicat ca nu a discutat cu Savonea si nu a vrut sa spuna daca este de acord cu instalarea Adinei Florea la sefia SIIJ. `Nu trebuie sa fiu eu de acord, nu vreau sa intervin eu in justitie'.

Dancila a explicat si relatia ei cu Birchall si a mentionat ca PSD e suparat pe ministrul Justitiei.

`Este revocata. Relatiile sunt institutionale. E adevarat, partidul a fost foarte suparat ca am zis ca nu mai intervenim in justitie. Am invatat de la europarlamentare ca nu mai trebuie sa avem ca subiect justitia. Anumite decalaratiile ale doamnei ministru au nemultumit', a indicat premierul.