Viorica Dăncilă l-a convins: Unul dintre cei mai bogați miliardari anunță investiții uriașe

Industriaşul britanic Sanjeev Gupta a afirmat, vineri, că GFG Alliance va face investiţii semnificative în România, care vin să completeze planurile sale de dezvoltare ale combinatului siderurgic de la Galaţi, informează un comunicat al companiei.

Promisiunile vin după întâlnirea pe care Sanjeev Gupta a avut-o cu prim-ministrul Viorica Dăncilă, la Bucureşti, în timpul căreia au discutat despre oportunităţile de investiţie din partea GFG în domenii precum energie, infrastructură şi servicii financiare.

Potrivit sursei citate, Sanjeev a descris întâlnirea cu premierul Dăncilă "deosebit de încurajatoare" şi a menţionat că este determinat să construiască o prezenţă puternică a grupului în România, pe care o consideră o ţară cu "un mare potenţial de creştere".

"Prim-ministrul a discutat cu Sanjeev Gupta detalii referitoare la noul program menit să susţină parteneriatul public-privat, mai mult, şi-a exprimat interesul puternic de a fi implicat în aceste planuri ambiţioase. La întâlnire a participat, de asemenea, Viorel Ştefan, viceprim-ministru. Gupta şi-a luat angajamentul de a investi în abilităţile legate de industrie a tinerei generaţii, pentru a susţine astfel creşterea economică, mai ales în centre industriale cheie, cum este Galaţi", se menţionează în comunicat.

Întâlnirea cu premierul României urmează întâlnirii pe care antreprenorul britanic a avut-o ieri, la Galaţi, cu reprezentanţi ai sindicatelor şi ai echipei de management a Arcelor Mittal, companie către care GFG Alliance a realizat o ofertă de achiziţie. Tranzacţia se va finaliza la începutul anului 2019, iar Liberty va investi peste 300 de milioane de euro pentru a majora capacitatea de producţie a combinatului cu peste 50%, la aproximativ 3 milioane de tone anual.

Sanjeev Gupta a adăugat: "Întâlnirile pe care le-am avut cu prim-ministrul şi cu sindicatele au fost productive şi s-au realizat într-o notă pozitivă, iar acum vedem oportunităţi şi mai mari de a dezvolta combinatul şi de a contribui în mod semnificativ la dezvoltarea oraşului şi a regiunii".

Sanjeev a mai spus că investiţia de la Galaţi, cel mai probabil, va include repornirea unuia dintre furnale. Totodată, acesta va explora şi posibilitatea de a reporni cel de al treilea furnal sau de a instala un cuptor cu arc electric ce ar folosi ca materie primă fier vechi, proces tehnologic care este în linie cu strategia Greensteel a companiei pentru o dezvoltare sustenabilă.

Grupul Liberty face parte din Alianţa GFG, un grup mondial de întreprinderi din industria energetică, minieră, metalurgică, inginerie, logistică şi servicii financiare, cu sediul la Londra, cu centre suplimentare în Dubai, Hong Kong, Singapore, Sydney, Paris şi New York şi o prezenţă în aproximativ 30 de ţări la nivel mondial.

Alianţa, care are un efectiv de angajaţi de aproximativ 14.000 de persoane şi o cifră de afaceri ce depăşeşte 15 miliarde de dolari, include întreprinderi industriale şi metalurgice integrate sub marca "Liberty", un grup de resurse, energetic, transport şi infrastructură sub marca "SIMEC", Wyelands - o filială bancară şi financiară, precum şi o filială imobiliară - Jahama Estates.