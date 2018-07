Viorica Dăncilă, la şase luni de mandat: Cel mai mare eşec în funcţia de prim-ministru

Prim-ministrul Viorica Dăncilă şi-a prezentat luni bilanţul la şase luni de mandat în fruntea Guvernului. Ulterior, într-un interviu la Antena 3, aceasta a dezvăluit şi care este cel mai mare eşec al celor şase luni.

"Este faptul că nu am reuşit să aduc consens în societatea românească, că nu am reuţit ca pe proiecte importante pentru România să avem toţi aceeaşi abordare, o cooperare interinstituţională, un consens în rândul partidelor politice, faptul că nu am reuşit să conştientizăm că proiectele de ţară presupun să acţionăm toţi în aceeaşi direcţie", a declarat Viorica Dăncilă.

