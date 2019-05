VIDEO - Viorica Dăncilă, lovitură pentru Ponta și Cioloș: A crescut de peste 15 ori rata de contractare a fondurilor UE

Premierul Viorica Dăncilă a declarat joi, la Palatul Victoria, că rata de contractare a fondurilor europene de către România a crescut din 2016 și până în prezent de peste 15 ori. În actualul exercițiu financiar 2014-2020, înainte de 2016 au fost la șefia Executivului cabinetele Victor Ponta și Dacian Cioloș.

„Ne-am propus prin programul de guvernare sa acceleram ritmul de crestere a banilor alocati tarilor noastre de la bugetul UE. Rata de absorbtie a Romaniei este de acum de aprox 29%, foarte aproape de media europeana de 31%. Rata de contractare a crescut din 2016 pana in prezent de peste 15 ori, mai exact de la 5% in 2016 la aproximativ 79% din alocare in prezent”, a spus Viorica Dăncilă.