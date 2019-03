Viorica Dăncilă, mesaj pentru Laura Codruța Kovesi: 'Sunt de acord cu ce a spus Tudorel Toader'

Financial Times a publicat o scrisoare a ministrului român al Justiției, Tudorel Toader, în care solicită ca Laura Codruța Kovesi, fost procuror-șef DNA, să nu fie numită în funcția de procuror-șef european. La baza cererii stau, potrivit scrisorii, dosarele deschise de aceasta împotriva mai multor magistrați și judecători și demiterea sa de la DNA.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi, la România TV, că este total de acord cu ce a transmis Tudorel Toader în scrisoarea în care ministrul Justiției anunță de ce consideră că Laura Codruța Kovesi nu este potrivită pentru funcția de procuror-șef european.

”Sunt de acord cu ce a spus Tudorel Toader. Nu are nimeni ceva cu persoana Laura Codruța Kovesi. Atâta timp cât asupra unei persoane planează acuzații, ele trebuie lămurite. De aceea nu am susținut, nu a fost propunerea guvernului României și ministrul a explicat. Noi suntem mediatori, nu am spus cuiva pe cine să susțină și pe cine nu. Procedura pentru numirea procurorului european a fost condusă de Finlanda, țara care urmează României la șefia rotativă.”, a spus Dăncilă.