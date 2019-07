Viorica Dăncilă pregătește DEMITEREA lui Răzvan Cuc: 'Trebuie să avem o verificare, nu pentru că am avea încredere în ministrul Transporturilor'

Premierul Viorica Dăncilă s-a arătat dezamăgită de reducerea numărului de kilometri de autostradă construiți în 2019, de la 100, la 61, și a declarat, vineri, la Bistrița, că ministrul Transporturilor trebuie să justifice acest lucru.

Întrebată, vineri, într-o conferință de presă, la Bistrița, despre o analiză a Ministerului Transporturilor, prin care se arată că vor fi gata doar 61 de kilometri de autostradă în acest an, și nu 100, cum s-a promis, premierul Viorica Dăncilă a spus că ministrul Transporturilor trebuie să justifice acest lucru.

„Cred că ministrul Transporturilor trebuie să justifice acest lucru. După cum știți, am cerut demisia domnului Neaga (Narcis Neaga – director CNAIR – n.r.) tocmai pentru acest aspect. Eu sper că această analiză să fie una corectă și care efectiv să se bazeze pe realitatea existentă. Ceea ce pot să spun eu este că departamentul din subordinea primului ministru are deja un șef de departament, vom verifica toate obiectivele de investiții majore săptămânal. Eu cred că trebuie să avem o verificare, nu pentru că am avea încredere în ministrul Transporturilor sau în alte persoane, dar cred că nu trebuie să ne mai jucăm. Știu că avem nevoie de investiții și cred că acest control săptămânal, cu declarații săptămânale despre modul în care evoluează lucrurile, sunt necesare dacă vrem într-adevăr să ne încadrăm în termene”, a spus Dăncilă.

Totodată, Viorica Dăncilă a precizat că va discuta cu ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, pentru a afla cum s-a ajuns la concluzia privind număr de kilometri de autostradă ce vor fi gata până la finalul acestui an.

