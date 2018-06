Viorica Dăncilă, prima GAFĂ, în discursul de la moțiunea de cenzură: confundă instituțiile internaționale

Premierul Viorica Dăncilă a răspuns criticilor aduse de opoziție prin moțiunea de cenzură, dar nu a ratat momentul și a făcut o nouă gafă. În loc de Banca Mondială, Viorica Dăncilă a citit din discurs Banca Monetară.

"Am parcurs cu atenţie textul moţiunii de cenzură depusă de opoziţie şi vă mărturiesc că sunt dezamagită. Am sperat că, în ciuda adversităţii politice, va exista, dincolo de jocul politic, o abordare construtructivă a criticii în beneficiul cetăţeanului. Am sperat să fim averizaţi, corectaţi, ba chiar traşi de mânecă cu privire la anumite măsuri care pot părea din perspectiva dumneavoastră discutabile. Nu m-am aşteptat ca întreaga moţiune să fie o înşiruire de falsuri, o prezentare parcă a unei alte realităţi făcute cu rea-credinţă. Înţeleg rolul opoziţiei şi obligaţia ei de a citica Guvernul. Acest lucru face parte din macanismul esenţial al democraţiei, dar felul în care astăzi lipistă de argumente raţionale opoziţia subminează întregul efrot al Guvernului pe baza unor acuzaţii lipsite de logică şi realism, mă face să cred că această moţiune nu reprezintă decât un joc politic. Mistificaţi realitatea pentru a vă servi propriile interese politice", a spus Dăncilă în discursul său.

"Prezentaţi răul ca fiind bine, iar binele ca fiind rău. În discursul dumneavoastră nu mai este loc de nuanţe. Totul este alb şi negru. Tot ce face puterea e rău, iar tot ce faceţi dumneavoastră este bine. Acestea sunt premisele şi concluzia moţiunii care trădează o aroganţă incredibilă în raport cu prestaţia îndoielnică pe care aţi avut-o când aţi fost la guvernare. Refuzaţi să admiteţi chiar şi cele mai evidente lucruri bune care s-au întâmplat în această guvernare. Pentru dumneavostră creşterea veniturilor românilor este o măsură populistă care va aduce haosul în economie", a continuat premierul.

Viorica Dăncilă făcut mai multe greşeli în timpul discursului şi a vorbit despre Banca Monetară, în loc de Banca Mondială.

”Pentru dumneavoastră, creşterea veniturilor românilor este o măsură populistă care va aduce haosul în economie. Pentru dumneavoastră, majorarea salariului minim din România este o măsură antisocială şi antieconomică aşa cum susţin unii din reprezentanţii dumneavoastră într-o scrisoare deschisă. Pentru dumneavoastră creşterea economică de excepţie pe care a avut-o România anul trecut este rezultatul incapacităţii şi incompetenţei guvernării. Îi rog pe români să aibă răbdare pentru acest circ prezentat în Parlamentul României. În viziunea dumneavoastră, scăderea datoriei guvernamentale este de fapt o creştere a datoriei. Orice ar fi făcut acest Guvern, orice ar face, oricât de bine ar merge lucrurile, pentru dumneavoastră este imposibil să ieşiţi din această paragdimă a catastrofei, a dezastrului şi a circului. Când nu mai puteţi combate măsurile bune ale Guvernului, atacaţi într-o măsură primitivă începând de la îndemnurile rudimentare de a lua parul ca să-i loviţi pe adversari, până la gesturile obscene făcute în Parlamentul României. Când nu aţi mai putut nega beneficiul majorărilor de pensii şi salarii, v-aţi legat de aspectul fizic, de coafură sau de ţinuta adversarilor politici. Când nu aţi mai avut cum să negaţi performanţele economice ale acestei guvernări, recunoscută de Fondul Monetar Internaţional, Banca Monetară (Banca Mondială - n.r.) , aţi început să faceţi comentarii jignitoare la adresa nivelului de pregătire a opozanţilor dumneavoastră. Când nu aţi mai putut contrazice rezultatele economice pozitive, confirmate de INS şi EUROSTAT, aţi început să minţiţi şi să denaturaţi performanţa guvernării noastre”, a afirmat premierul în plenul reunit.

În timpul discursului premierului, parlamentarii liberalii au desfăşurat un banner imens cu mesajul ”Luptăm până la capăt pentru România”, iar parlamentarii opoziţiei au strigat de mai multe ori ”Demisia”, în timp ce parlamentarii puterii au aplaudat.

"Nu mai minţiţi", au strigat parlamentarii opoziţiei, repilica premierului fiind: ”Eu ştiu că adevărul supără”.

De asemenea, parlamentarii opoziţiei au strigat Hoţii în timpul discursului premierului, fiind nevoie de intervenţia preşedintelui de şedinţă, care le-a atras atenţia că "vorbeşte o doamnă".