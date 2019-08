Viorica Dăncilă: PSD nu acceptă ultimatum de la ALDE. Va fi remaniere, nu restructurare

Premierul Viorica Dancila a reactionat luni, dupa sedinta CEX PSD, în legatura cu data limita de 20 august transmisa de ALDE pentru prezentarea unui plan de restructurare a Guvernului și a schimbarii programului de guvernare, că PSD nu acceptă un ultimatum de la colegii din Guvern.

„În primul rând, vreau să fac o precizare, PSD nu acceptă un ultimatum. E cred că discuțiile în cadrul unei alianțe sunt discuții aplicate, un dialog constructiv, nu putem vorbi de ultimatum dat de PSD către ALDE sau de ALDE către PSD. Am discutat cu domnul președinte Tăriceanu despre programul de guvernare, am discutat despre restructurare. În cadrul Comitetului Executiv Național am discutat despre remaniere, nu avem în vedere o restructurare în viitorul apropiat, dar ne gândim la o remaniere a miniștrilor care nu au performat și la ajustarea programului de guvernare astfel încât să corespundă cerințelor populației. Nu vorbim de ultimatumuri, ci de cooperare în alianță”, a zis Dancila.

„Nu a cerut domnul Tăriceanu posturi în plus, în Guvern, și acest lucru nu funcționează. Am discutat de foarte multe ori despre reprezentarea în guvern. Nu îmi e teamă de un vot în Parlamentul României. Prioritar este programul de guvernare, modul în care îl vom ajusta și vom veni, la 1 septembrie, cu ajustarea lui, după ce îl vom discuta cu colegii. L-am votat acum 2 ani și jumătate și multe s-au schimbat de atunci, e nevoie de ajustarea programului de guvernare”, a mai spus premierul.

