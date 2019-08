SURSE - Viorica Dăncilă în CEX PSD: Victor Ponta e arogant, nu a învățat nimic din alegerile prezidențiale din 2014

Premierul Viorica Dancila a spus luni, in sedinta CEX PSD din Parlament, ca liderul Pro Romania este in continuare 'arogant' si ca nu a invatat nimic din alegerile prezidentiale din 2014, spun surse social-democrate pentru STIRIPESURSE.RO.

'Victor Ponta a pierdut alegerile prezidentiale pentru ca a fost arogant si acum arata ca nu a invatat nimic”, le-a zis Dancila liderilor PSD.

De asemenea, Dancila a mai zis in CEX ca nu are incredere in Pro Romania sa intre la guvernare pentru ca oricand formatiunea lui Victor Ponta ar putea sa tradeze, spun surse social-democrate.

