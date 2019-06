Viorica Dăncilă, răspuns pentru Paul Stănescu: 'Viitoarea conducere își va asuma reformarea partidului'

Paul Stănescu, cel care a fost președinte executiv interimar al PSD, pentru o scurtă perioadă de timp, după încarcerarea lui Liviu Dragnea, dar și-a dat demisia în urma neînțelegerilor cu Viorica Dăncilă a declarat că nu va vota la Congres. El și-ar fi dorit un Congres organizat mai târziu, nu așa cum a decis CEX la recomandarea lui Dăncilă, în iunie.

Viitoare șefă a PSD, Dăncilă spune că PSD nu se va mai discuta despre o singură persoană.

”Este opţiunea domniei sale de a nu vota. Dincolo de persoane, dincolo de persoanele care candidează, de cei care vor fi aleşi, acest Congres trebuie să fie despre reforma partidului, despre ce am realizat, ce nu am realizat, unde am obţinut rezultate bune, unde am greşit. Acest Congres trebuie să fie despre programul politic al partidului, despre direcţia în care vrem să mergem, nu trebuie să fie un Congres despre o anumită persoană sau alta. Sper ca toţi colegii mei să înţeleagă acest lucru, pentru că, dacă ne gândim numai la persoană, nu cred că acest lucru aduce un plus. Este un Congres normal, care va alege o conducere care va avea susţinerea partidului şi care îşi asumă în următoare perioadă atât reformarea partidului, cât şi rezultatele la alegerile următoare.”, a declarat Viorica Dăncilă.

