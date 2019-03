Viorica Dăncilă, replică acidă la criticile președintelui: 'Iohannis nu are nicio limită. Declarațiile sunt iresponsabile'

Premierul Viorica Dăncilă i-a dat marți, în ședința de Guvern, replica lui Klaus Iohannis, după ultimele critici venite de la Cotroceni pe buget, afirmând că declarațiile președintelui sunt „iresponsabile”.

Premierul a mai spus că Iohannis „nu are nicio limită și face un joc electoral”.

„Sunt bani pentru pensii”, a spus Dăncilă, acuzându-l pe președinte de dezinformare.

„Am avut senzația că ne-am întors în timp, în anul 2013, când un alt președinte promulga doar bugetul asigurărilor sociale de stat cu aceleași minciuni. Președintele României îi dezinformează din nou pe români, inventând explicații ridicole de ce a luat decizia de a bloca adoptarea bugetului pentru anul 2019. Este în mod evident un joc electoral pe care îl face însă pe spatele românilor. Dl președinte Iohannis dovedește că nu cunoaște lucruri elementare, când a afirmat că lipsesc 1,4 mld de lei de la bugetul de pensii. În realitate, în anul 2019 bugetul va avea un excedent de 1,7 mld lei, ca urmare a transferului de contribuții de la angajator la salariați, o altă măsură pe care dl președinte Iohannis a criticat-o, măsura care însă și-a arătat eficiența. O altă dezinformare pe care dl președinte a aruncat-o cu nonșalanță în spațiul public este legată de mărirea pensiilor. Dl președinte ar trebui să citească cu atenție măsurile pe care le-a luat Guvernul României, pentru că am mărit anticipat pensiile începând cu 1 iulie 2017 pentru anul 2018 și la 1 iulie 2018 pentru anul 2019, cu mai mult decât rata inflației și creșterea reală a salariului mediu brut. Dacă am fi făcut ce cere dl președinte Iohanni și partidul său, pensiile românilor ar fi fost mult mai mici decât în prezent. Consider total iresponsabile declarațiile dlui președinte, care se joacă cu sentimentele oamenilor și creează în rândul pensionarilor îngrijorări că nu există bani de pensii, afirmație care nu are nicio bază reală. (...) O spun cu fermitate, pensionarii nu au niciun motiv să-și facă griji. Așa cum ne-am angajat vom continua majorarea pensiilor prevăzută pentru 1 ianuarie 2020, de la 1 septembrie anul acesta, adică cu trei luni mai devreme decât stabilisem inițial. Guvernul României are bani pentru plata pensiilor și pentru asigurarea tuturor drepturilor stabilite prin lege. De altfel, astăzi adoptăm OUG prin care pensionarii vor beneficia de aproximativ 60 de mii de bilete de tratament balnear, care se vor acorda prin Casele județene de pensii publice. (...) Guvernul a alocat peste 335 de mil de pentru biletele de tratament balnear.”, a spus Dăncilă, în debutul ședinței de Guvern.

Guvernul va adopta, marți, ordonanța de urgență pentru stabilirea plafoanelor bugetare, după ce judecătorii CCR au decis că legea plafonării indicilor bugetari este neconstituțională.

„Aprobăm astăzi, prin ordonanță de urgență, plafoanele bugetare pe termen mediu pentru anumiți indicatori economici. Facem acest lucru în deplin acord cu decizia Curții Constituționale a României, astfel încât să nu mai poată fi invocată nicio barieră în calea promulgării bugetului. Actul normativ a fost elaborat pe baza obiectivelor, măsurilor și țintelor prevăzute de strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2019-2021 și are în vedere alocarea eficientă a fondurilorpublice și cheltuirea cu responsabilitate a banilor publici”, a mai spus Dăncilă.

Klaus Iohannis i-a acuzat luni pe liderii PSD pentru că au întârziat adoptarea bugetului în Parlament și le-a transmis acestora „să plece de la guvernare” dacă nu o fac pentru țară. El a indicat PSD ca fiind „unicul vinovat” pentru neaprobarea bugetului până în prezent.