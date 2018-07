Viorica Dăncilă, replică pentru Iohannis: 'Un gest politic'/ Despre vizita la Cotroceni: 'I-am înmânat un dosar'

Viorica Dăncilă a răspuns, într-un interviu la Antena 3, solicitărilor repetate de demisie lansate de preşedintele Iohannis. Premierul afirmă că bilanţul de şase luni al guvernului pe care îl conduce demonstrează că preşedintele nu avea temei să-i ceară demisia.

"Încă de la preluarea mandatului am spus că vreau să avem o bună cooperare interinstituţională între Parlament, Guvern şi Preşedinţie. Am discutat despre acest lucru împreună cu preşedintele PSD, Liviu Dragnea, şi cu domnul preşedinte Klaus Iohannis. Din păcate, am avut surpriza să mi se ceară demisia de mai multe ori, lucru pe care eu îl cataloghez ca un gest politic, pentru că datele pe care le-am prezentat astăzi arată că nu era un temei din punct de vedere economic ca să se ajungă la această decizie pe care a avut-o domnul preşedinte Iohannis", a spus Viorica Dăncilă.

Viorica Dăncilă explică şi faptul că liderii Comisiei Europene i-au cerut să coopereze cu preşedintele Iohannis. În discuţia de săptămâna trecută de la Cotroceni, Dăncilă i-a prezentat preşedintelui un dosar cu stadiul pregătirilor pentru preşedinţia Consiliului UE.

"Am fost la Bruxelles, am discutat despre temele preşedinţiei Consiliului UE şi, într-adevar, la întâlnirea pe care am avut-o cu preşedintele Juncker şi cu prim-vicepreşedintele Timmermans mi s-a spus că trebuie să colaborez cu preşedintele Iohannis, să avem linişte. Mi-au spus că acest lucru îl vor spune şi domnului preşedinte. Lam asigurat pe domnul preşedinte Iohannis că suntem în grafic, că avem evidenţa tuturor dosarelor existente, că fiecare ministru va prelua dosarele din domeniul său de activitate, că ştim provocările de la nivel european, pă suntem pregătiţi pentru summitul de la Sibiu. Preşedintele a pus mai mute întrebări legate de preşedinţie, am dat explicaţiile necesare, i-am înmânat şi un dosar cu toate pregătirile. Senzaţia mea a fost că preşedintele a fost mulţumit de informaţiile primite", a declarat Dăncilă.

