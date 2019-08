Viorica Dăncilă se compară cu Iohannis în sondajele din 2014: 'Cel mai bun sondaj e votul de la alegerile prezidențiale'

Premierul Viorica Dăncilă dă exemplul anului 2014, în contextul sondajelor privind alegerile prezidențiale, spunând că atunci toate sondajele îl dădeau pe primul loc pe Victor Ponta și cu toate acestea a ajuns președinte un candidat cu 15%.

"Nu știu, nu vreau să fac afirmații care să nu fie conforme cu realitatea. Voi aveam discuție cu dl Tăriceanu și voi vedea care e motivul pentru care a făcut aceste declarații", a spus Viorica Dăncilă, la la Antena 3, întrebată fiind dacă liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu critică guvernarea în contextul alegerilor prezidențiale.

"Am fost foarte mult în teritoriu, am fost la Iași și Suceava și m-a bucurat determinarea nu doar a membrilor de organizații, ci a primarilor pentru câștigarea alegerilor prezidențiale. Cred că trebuie să redevenim același partid din 2016, să punem accent pe organizarea partidului, pe comunicare și pe platforma noastră politică. Mai avem un lucru pe care ceilalți nu îl au. Noi am demonstrat că putem să facem lucruri bune. Ceilalți au venit doar cu atacuri la contracandidatul lui', a mai spus Dăncilă, potrivit Mediafax.

Întrebată de sondajele privind prezidențialele, președintele PSD a dat exemplul anului 2014, atunci când Victor Ponta era dat câștigător de sondaje.

"Întotdeauna am ținut cont de sondaje. Eu îmi amintesc în 2014 când am făcut campanie pentru dl Ponta. Avea 31%, Klaus Iohannis avea 15% și a câștigat Iohannis. Eu cred că, dincolo de sondaje, contează modul în care te organizezi și câștigi încrederea cetățenilor. S-ar putea peste două săptămâni să nu stai la fel de bine. De aceea le-am spus colegilor mei – cel mai bun sondaj e votul de la alegerile prezidențiale pentru că acela este votul ce va hotărî președintele României".