Viorica Dăncilă, semnal important în PSD: Poate a greșit Liviu Dragnea, dar noi restul unde am fost?

Premierul Viorica Dăncilă a explicat că în cazul alegerilor europarlamentare PSD a greșit în cazul subiectelor abordate public, dar le-a cerut colegilor să nu dea vina exclusiv pe Liviu Dragnea, asta pentru că și ei erau în conducerea partidului și puteau schimba linia, dacă li se părea greșită.

”Este foarte ușor să dăm vina pe un om sau altul. Bun, poate a greșit Liviu Dragnea, dar noi restul unde am fost? De ce nu s-a cerut o analiză, de ce nu am cerut schimbări în forurile statutare. Am vorbit și cu colegii mei și le-am spus că este esențial să înțelegem unde s-a greșit și nu ne ajută cu nimic că dăm vina pe un singur om”, a spus Viorica Dăncilă.

”Cred că au fost mai mulți factori, cred că a fost și o imensă dezinformare. Era nevoie de organizarea mai multor dezbateri, chiar în Parlament. Au fost mulți factori, s-a creat un val împotriva României de la Bruxelles, un val care nu se plia pe realitatea existentă. Spuneam că s-a vorbit foarte mult despre justiție și nu am vorbit foarte mult despre realizările guvernării noastre. Toți oponenții noștri politici și-au dorit asta, pentru că pe ei îi dezavantaja să se discute despre realizările noastre. Este și vina noastră, pentru că nu am reușit să comunicăm mai bine”, a mai declarat Dăncilă.

”Părerile sunt împărțite. Unii spun că există statul paralel, alții spun că nu există. Există anumite elemente care arată că ar exista un stat paralel, dar eu nu pot să spun dacă există sau nu există. Eu știu că există abuzuri și trebuie să le stopăm, că există sau nu există un stat paralel”, a mai spus Dăncilă.