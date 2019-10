Viorica Dăncilă: 'Sigur ajung în turul doi! Românii s-au săturat de dezbinare, s-au săturat de scandal, vor mai multe lucruri făcute pentru ei'

Liderul social-democraţilor, Viorica Dăncilă, candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, a declarat joi seară, în municipiul Constanţa, după ce pe parcursul zilei a participat la mai multe întâlniri electorale cu cetăţeni ai judeţului, că a avut parte de foarte multă susţinere din partea oamenilor, aceştia cerându-i, totodată, să fie puternică şi să meargă înainte, potrivit Agerpres.

"A fost o vizită în care am avut parte de foarte multă susţinere, am fost la Ciobanu, la Murfatlar, acum la Constanţa. Am văzut oamenii foarte implicaţi şi foarte ataşaţi de candidat şi de Partidul Social Democrat. Oamenii nu au fost de acord cu ceea ce s-a întâmplat, şi acest lucru ne-au spus la fiecare întâlnire pe care am avut-o, şi cred că cuvintele pe care le-am auzit cel mai des au fost 'mergeţi înainte', 'fiţi puternici', 'noi suntem alături de dumneavoastră'", a susţinut Dăncilă, într-o conferinţă de presă organizată la finalul întâlnirii electorale ce a avut loc la Casa de Cultură din Constanţa, la care au participat peste 1.000 de susţinători PSD din localităţi din sudul judeţului.

Citește și: Rareș Bogdan se amuză pe seama Vioricăi Dăncilă: ‘Ce-i asta, Tom și Jerry?’

Referitor la alegerile prezidenţiale, liderul PSD a spus că sigur va ajunge în turul doi al scrutinului electoral.

"Sigur ajung în turul doi, mai departe sper ca oamenii care iubesc această ţară, care vor să contribuie la creionarea viitorului acestei ţări, oamenii care s-au săturat de ură şi dezbinare să-mi fie alături şi să putem să aducem la Cotroceni un altfel de preşedinte. Un preşedinte al tuturor, un preşedinte care să nu vrea 'guvernul meu', un preşedinte care să lucreze în mod corespunzător cu guvernul, indiferent de culoarea politică, şi cu parlamentul, un preşedinte în care fiecare român să aibă încredere, pentru că preşedintele trebuie să fie şi al celor care l-au votat, şi al celor care nu l-au votat. Avem nevoie de un preşedinte care să aducă unitate în România. Cred că românii s-au săturat de dezbinare, s-au săturat de scandal, vor mai multe lucruri făcute pentru ei", a afirmat Viorica Dăncilă.