Viorica Dăncilă taxează rânjetul lui Klaus Iohannis: Dacă știa răspunsul răspundea/ Promite că-și angajează profesor de engleză

Prezidențiabilul PSD, Viorica Dăncilă, susține că, aseară, după peste 200 de întrebări a răspuns parțial la întrebarea privind aria cercului și pune greșeala pe seama oboselii. Dăncilă susține că s-a uitat la Klaus Iohannis și acesta a preferat să râdă la această întrebare, ori dacă știa răspunsul evident că-l oferea. De asemenea, Dăncilă a spus că vorbește limba engleză, dar nu la un nivel atât de bun încât să facă declarații publice în această limbă.

”Eram după peste 200 de întrebări, am dat un răspuns parțial. Am dat meditații la matematică acum 30 de ani, aseară eram obosită, am dat un răspuns rapid. La aceeași întrebare, domnul Iohannis a preferat să râdă. Dacă știa, răspundea la această întrebare, hai să fim corecți până la capăt. Eu îmi recunosc greșelile întotdeauna, oricine muncește, mai și greșește.

Am dat meditații unor copii săraci, unor copii care nu aveau și nu am luat niciodată bani pentru asta. Am dat meditații la matematică, eram inginer, nu profesor de matematică. Eu mereu am mers pe ideea că în cazul în care poți să ajuți, mereu o voi face. Văd și acum că există o chimie între mine și copii. Există o vorbă: copiii și animalele întodeauna vor spune adevărul. Un copil, dacă simte că nu-l iubești, că nu-l placi, imediat se retrage. Eu mereu am iubit copiii și mereu am ajutat cu tot ce am putut copiii și asta se vede în toată activitatea mea”, a spus Viorica Dăncilă, la TVR.

Întrebată dacă vorbește engleză, Viorica Dăncilă a explicat: ”Eu vorbesc engleză, dar sunt un perfecționist. Nu vorbesc la un nivel atât de bun și îmi este teamă să nu fac vreo greșeală. Am fost fost 9 ani europarlamentar și nu am avut niciodată translator. Înțeleg foarte bine engleza, dar să știți că nu voi ezita să-mi iau un profesor pentru a-mi îmbunătăți exprimarea în engleză și franceză”.