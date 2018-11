Viorica Dăncilă vine cu vestea AȘTEPTATĂ de toți afaceriștii - Ce SUMĂ a fost alocată pentru plata ajutorului de stat

Dăncilă: Proiectele pentru care se semnează acordurile de finanţare în baza schemei de ajutor de stat au o valoare totală de 1,3 miliarde lei. Sprijinul guvernamental e unul consistent, de aproape 500 de milioane de lei

Viorica Dăncilă a declarat că aceste proiecte care vor fi dezvoltate cu sprijin guvernamental vor aduce plus valoare economiei româneşti.

“Aceste proiecte de investiţii care vor fi dezvoltate cu sprijinul guvernamental vor aduce plus valoare economiei româneşti prin efectul de multiplicare. Este vorba despre investiţii în domenii cu impact major în economie, cu impact economic, dar şi impact social şi mă refer la industria auto, industria materialelor de construcţii, industria aeronautică, sănătatea şi asistenţa socială. Proiectele pentru care se semnează acordurile de finanţare în această primă etapă au o valoare totală de 1,3 miliarde lei. Sprijinul guvernamental este unul consistent, aproape 500 de milioane de lei. Aş vrea să subliniez de asemenea beneficiile sociale. Prin dezvoltarea acestor investiţii vor fi create aproximativ 2.000 de locuri de muncă, în domenii în care România are forţă de muncă înalt calificată.”, a afirmat premierul.

Dăncilă a precizat că a reuşit să deschidă acest program guvernamental şi către companiile româneşti.

“În egală măsură vă mărturisesc că sunt bucuroasă că am reuşit în mandatul meu de prim-ministru să deschidem acest program guvernamental şi către companiile cu capital românesc, să facem posibil accesul firmelor autohtone la acestă schemă de ajutor de stat într-o mai mare pondere. După cum ştiţi în cursul acestui an am modificat condiţiile de eligibilitate reducând pragul investiţiilor eligibile să primească finanţare pentru acest program iniţial de la 10 milioane de euro la 3 milioane de euro, iar în şedinţa de guvern de vineri de la 3 milioane de euro la 1 milion de euro. Faptul că şapte din cele nouă companii care vor primi finanţare au capital românesc confirmă faptul că am luat decizia corectă”, a menţionat Viorica Dăncilă.

La rândul său, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a afirmat că până la sfârşitul anului va veni cu un pachet clar pentru ceea ce înseamnă relaţia cu mediul economic şi de a încuraja foarte mult economia din România.

“În Guvern se discută foarte des despre măsuri pentru mediul economic şi este o obligaţie chiar pe care doamna premier a impus-o fiecărui minister în parte cu precădere ministrului de finanţe pentru a găsi măsuri ca până la final de an să venim cu un pachet foarte clar pentru ceea ce înseamnă relaţia cu mediul economic, de a încuraja foarte mult economia din România, iar anul viitor va fi pentru noi ca ţară un an în care efectiv investiţiile vor trebui să poarte principalul accent din partea statului tot ceea ce înseamnă investiţii, sprijin financiar, debirocratizare, măsuri, nu neapărat de relaxare fiscală, dar măsuri de simplificare foarte agresivă în sensul bun pentru ca dumneavoastră cei care vă ocupaţi de economia acestei ţări să puteţi să aveţi un mediu concurenţial corect şi măsuri şi tratament egal faţă de ceilalţi sau la fel ca ceilalţi investitori care sunt oriunde în Europa”, a spus Teodorovici.

Viorica Dăncilă şi ministrul de Finanţe au fost prezenţi la ceremonia de semnare a primelor nouă acorduri de finanţare acordate în baza schemei de ajutor de stat instituită prin hotărârea de Guvern 807/2014 pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie.