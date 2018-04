Viorica Dăncilă vorbește despre 'CONFLICTUL' cu Mugur Isărescu: 'Președintele iscă un RĂZBOI'

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, că PSD doreşte să acapareze politic Banca Naţională a României (BNR). "Este foarte evident că PSD pune sub semnul întrebării şi chestionează această independenţă (n.r. a BNR). Acest lucru s-a putut vedea din declaraţiile unor personaje din conducerea PSD şi mă îngrijorează. BNR nu poate să fie acaparat politic de PSD, trebuie să rămână independent", a spus Iohannis la Palatul Cotroceni, care ar fi vrut să medieze ceea ce el numește conflict între Guvern și BNR.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, la România TV, pentru Victor Ciutacu, că nu are niciun conflict cu BNR și că președintele nu are ce media. ”Iscă un război!”, i-a transmis Dăncilă lui Iohannis.

”Categoric nu m-am certat cu Mugur Isărescu. Mai mult, apreciez ca domnul guvernator a participat la cele doua sedinte pe care le-am avut pentru adoptarea monedei euro, am vorbit cu dumnealui. Nu am simțit nicio opoziție din partea lui.

Chiar am sunat la domnul guvernator inainte sa plec in Israel si am convenit ca intalnirea pe care o aveam joi sa fie facuta, si dumnealui este in tara. Deja aveam programata o intalnire sa discutam despre anumite aspecte economice. În niciun caz nu am avut o reactie de respingere sau sa se dea cel putin senzatia ca este o divergenta intre Guvern si guvernator, intre Guvern si BNR. De aceea am refuzat sa mearga ministrii sau cineva la aceasta mediere pentru ca nu poti sa mediezi ceva ce nu exista.

Domnul presedinte a vrut sa fie mediator, dar din acest rol pe care a vrut sa si-l asume a devenit acum cel care intrerupe efectiv orice mediere si isca un razboi.

Nu exista niciun conflict. Mai mult, in cadrul discutiilor pe care le-am avut cu domnul guvernator ne-a spus ca are comisii tehnice, ca ne vor pune la dispozitie materiale incat sa avem o documentare foarte buna pentru adoptarea monedei euro – Deci discutiile au fost intr-un cadru adecvat, un cadru interinstitutional foarte bun, deci nu vad de ce trebuia o mediere.”, a declarat Dăncilă.

