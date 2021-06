Virgil Popescu: Am început să exportăm neţi de energie

Lucrurile au început să se redreseze în sistemul energetic natural, iar România devine din nou exportator net de energie, a declarat, marţi, ministrul Energiei, Virgil Popescu, menţionând că numai în luna iunie s-au exportat 578.000 de megawaţi.

"Suntem cu plus export 135.000 de MW astăzi, la ora asta, pe total an. În ultimele două luni s-a exportat masiv - 578.000 de megawaţi s-au exportat în luna iunie. În România lucrurile au început să se redreseze în sistemul energetic natural. Devenim din nou exportatori neţi de energie - asta s-a întâmplat pe Guvernul liberal şi pe Guvernul de alianţă PNL, USR-PLUS, UDMR", a menţionat Virgil Popescu, la "Ora Guvernului".

Citește și: Virgil Popescu: Mina de uraniu de la Crucea se va închide; vor fi plătite salarii compensatorii

Acesta a subliniat că preţul la energie în România este mai mic decât preţul în Uniunea Europeană.

"Importul de energie, da, în 2019 a fost import de energie. În 2018 a fost ultimul an de export. Dar ştiţi cum stă balanţa energetică azi, acum? Astăzi, acum - am luat datele de la Transelectrica. De două luni de zile suntem exportatori neţi. Suntem exportatori neţi de ce? Pentru că am schimbat legea în 2020 şi am întors preţul. Preţul în România este mai mic decât preţul în Uniunea Europeană la energie. Uitaţi-vă - şi în momentul când preţul este mai mic, evident că toţi se duc să vândă unde-i mai scump. De ce aveam import masiv? Pentru că preţul la noi era mai mare în 2020 şi în 2019 - pentru că a fost prost făcută această Ordonanţă 114 de a întors lucrurile cu fundul în sus - iar noi, ce am făcut în doi ani de zile - am reuşit să întoarcem trendul. Asta am reuşit să facem schimbând legislativ şi ajungem exportatori neţi", a mai spus Virgil Popescu, conform agerpres.