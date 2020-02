Virgil Popescu amenință Primăria Capitalei: 'O să vă treziți cu conturile blocate de ANAF din cauza datoriilor la gaz'

Ministrul suspendat al Economiei Virgil Popescu a amenințat, în direct la Digi 24 Primăria Capitalei, că se va trezi cu conturile blocate pentru că nu-și plătește facturile de gaz. Virgil Popescu a declarat că Primăria Municipiului București este somată pentru o datorie de 170 de milioane de lei la factura de gaze, din care cu greu a plătit astăzi 30 de milioane. Popescu susține că toate bussinesurile s-au transferat de pe RADET pe Termoelectrica, companie care deja după numai două luni a acumulat datorii uriașe. Virgil Popescu susține că că vor fi luate măsuri urgente pentru a se evita băgarea în faliment a ELCEN-ului, prin îndatorarea Termoelectrica.

"Când mă întrebați de București mă întristez așa brusc, pentru că este o rușine ceea ce se întâmplă în București. Este o rușine că până la urmă Primăria Capitalei nu-și plătește datoriile. Deci reușim să ținem ELCEN-ul pe linia de plutire, să știți că nu este ușor să ții ELCEN-ul pe linia de plutire, ELCEN-ul este vital pentru securitatea energetică națională, pentru că pe lângă încălzirea Bucureștiului, produce și energie electrică, vreo 800 de megawati, ceea ce nu putem să-i scoatem din sistem, iar Primăria neplătind și am ajuns să o somăm pentru 170 de milioane de le, astăzi a plătit 30 de milioane de lei, crează probleme în aprovizionarea cu gaze. Pentru că există o convenție de plată în avans a gazului, semnată între ELCEN, Termoenergetica, compania cea nouă și Primărie, girată de Primărie, că gazul se plătește în avans, or ei nu-l plătesc. Am emis factura și tot nu l-au plătit. Așa ceva nu merge, s-a transferat bussinesul de pe RADETUL în faliment pe Termoenergetica și a ajuns în nici două luni de zile să aibă datorii foarte mari. Deci nu se poate așa ceva, Trebuie să se găsească o soluție de plată. Primăria până la urmă, am mai spus-o, Primăria va ajunge să se trezească cu conturile blocate de ANAF. Deci eu nu voi lăsa lucrurile să meargă așa la infinit. Nu mai merge cum a mers cu RADET-ul, să băgăm si Termoenergetica în faliment, ca să tragă și falimentul ELCEN-ului. E prea important ELCEN-ul pentru siguranța sistemului energetic național ca să ne batem joc de el", a declarat Virgil Popescu.