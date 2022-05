Virgil Popescu cântă prohodul celor de la AUR: 'Se va duce uşor'

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirmă că reprezentanţii Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) au propus creşterea impozitelor prevăzute prin legea offshore, propunând un impozit mai mult decât dublu faţă de cel prevăzut în vechea lege, care nu a atras investitori pentru exploatarea zăcămintelor din Marea Neagră. "Înţelegem că cei de la AUR nu au vrut să adoptăm această lege care permite deblocarea investiţiilor. (...) Eu sunt convins că până în 2024 şi acest partid se va duce, uşor”, concluzionează ministrul.

"Când ieri, în Comisia de Industrii, cei de la AUR au pus un amendament în care voiau să facă o impozitare mai mare decât legea existentă care nu a dus la începerea exploatărilor din Marea Neagră, ce poţi să înţelegi de aici? Decât că voiau să blocheze din nou investiţiile din Marea Neagră. Au venit cu un amendament, la final, de modificare a articolului 19, prin care introduceau un impozit suplimentar pentru preţurile sub 85 de lei, de 50%. În legea veche era un impozit, dacă nu mă înşel, de 15%, între 45,7 şi 85 de lei. Deci mai mult decât dublu faţă de ce era. Practic, prin acel amendament, sub aşa-zisa grijă faţă de bugetul de stat, doreau să crească impozitarea. Asta înseamnă că iar voiau să alunge investitorii, pentru că dacă pe o lege cu un anumit tip de impozit decizia de investiţii nu s-a luat, dacă o faci şi mai excesivă de impozitat, este clar că nu va lua nimeni şi rămâneam cu gazele în pământ (...) Când vedeţi acest lucru ce înţelegem? Înţelegem că cei de la AUR nu au vrut să adoptăm această lege care permite deblocarea investiţiilor din Marea Neagră”, a declarat ministrul Energiei, miercuri, la Digi 24.

Virgil Popescu a explicat că absolut toate celelalte formaţiuni politice au refuzat din start propunerea AUR.

Ministrul a precizat că în mass-media "speculaţiile sunt foarte clare” privind presupuse interese ale Rusiei în România prin intermediul AUR.

"Inclusiv în timpul războiului din Ucraina am văzut foarte clar o ezitare a celor de la AUR să se ducă să facă manifestaţie în faţa ambasadei (Rusiei – n.r.). Oare de ce? Am văzut pe altcineva, fost membru AUR, şi cu membri din AUR care s-au dus la ambasadorul Federaţiei Ruse să discute cum că România trebuie să fie neutră. Deci am văzut multe lucruri de acest gen în presă, vorbindu-se. De aici putem face corelaţii şi putem trage concluzii. Acuma, România este un stat democratic, sunt convins că lucrurile vor merge înainte. Am văzut sondajele de opinie cu privire la orientarea pro-europeană şi pro-euro-atlantică a românilor, ea a crescut mult mai mult odată cu izbucnirea acestui război la frontiera României şi eu sunt convins că până în 2024 şi acest partid se va duce, uşor”, a adăugat Virgil Popescu.