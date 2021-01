Virgil Popescu, de acord ca Nicușor Dan să cumpere ELCEN pentru a rezolva problema cu apa caldă și căldura din București: 'Totul să fie integrat și modernizat'

Virgil Popescu, ministrul Energiei, a declarat că sprijină inițiativa Primăriei Generale a Capitalei de a cumpăra ELCEN. El a explicat că nu se va întâmpla nimic peste noapte, dar a subliniat că „va fi din ce în ce mai bine” dacă se încep lucrările de modernizare și se continuă proiectul de reabilitare a rețelei.

Ministrul Virgil Popescu a explicat: „Eu cred că este ok să fie totul integrat și, evident, modernizat – și ELCEN are nevoie de modernizare, și acolo avem fonduri de modernizare, și indiferent că e proprietatea ministerului sau a primăriei, acest lucru trebuie făcut, dar și rețeaua de temorficare. Degeaba faci ELCEN fără rețeaua de termoficare, și aceasta trebuie complet reabilitată. Primăria Generală și-a exprimat în 13 ianuarie către administratorul judiciar, ne-a înștiințat și pe noi. Noi am avut discuții. Eu susțin în totalitate acest lucru, dreptul de preempțiune, de a achiziționa ELCEN sau activele, modul cum vor fi trecute ele în planul de reorganizare. Dacă acest lucru va fi dus la bun sfârșit, este foarte bine. (...) Sprijin această idee”.

Referitor la posibilitatea ca Primăria Municipiului București să fie în așteptarea proiectului de buget elaborat de Guvern pentru a vedea dacă are bani sau nu să cumpere ELCEN, ministrul Energiei a declarat: „Nu trebuie neapărat bani de la buget. Poate să existe și fonduri din taxe și impozite. Primăria Capitalei este o primărie bogată, e cea mai bogată. Există și finanțări din altă parte. Pot fi și de la buget, pot fi și din altă parte”.

Întrebat dacă, în cazul în care mâine s-ar perfecta tranzacția, ce s-ar întâmpla de poimâine, Virgil Popescu a afirmat: „De poimâine, nu se poate întâmpla nimic. De poimâine, se preia mai departe ștafeta și se începe modernizarea ELCEN, cu acele proiecte pe care ELCEN le are să modernizeze cele trei centrale, de 370 de milioane de euro. Se continuă proiectul de reabilitare a rețelei. Au fost acum bani, 200 și ceva de milioane, pentru un sfert din rețea. Mai pot veni bani din nou pe fonduri europene. Deci se începe mai departe în așa fel încât, în câțiva ani de zile, să terminăm odată această reabilitare. Nu se va întâmpla, indiferent că e la minister sau la primărie, peste noapte nimic. Totul va trebui să înceapă și să se deruleze. Va fi din ce în ce mai bine dacă se încep lucrările”.