Virica Dăncilă anunță rectificare bugetară pentru buna funcționare a primăriilor

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, luni, că rectificarea bugetară prin care se asigură funcţionarea primăriilor va avea loc vineri, după moţiunea de cenzură, pentru a nu exista "niciun fel de suspiciune" că ar dori să "mulţumească" anumite judeţe, informează Agerpres.

"Am pus şedinţa de Guvern vineri pentru că am auzit în spaţiul public că fac rectificarea să mulţumesc anumite judeţe şi, ca să nu fie niciun fel de suspiciune, de acuzaţie, atunci am hotărât să fie rectificarea vineri. Rectificarea este deja făcută, este o rectificare care asigură buna funcţionare a primăriilor. Nu este o rectificare care să presupună şi alte capitole. (...) Este normal ca şedinţa de Guvern să o facem după moţiune şi acest lucru arată că noi credem că moţiunea nu va trece, deci vom face fără niciun fel de problemă rectificarea", a afirmat Dăncilă, la Senat.