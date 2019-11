Scandal la Interne: virușii care au atacat prefecții în prag de prezidențiale

Situație de urgență la Interne. La Prefectura Arad nu are cine să semneze documente și să ia decizii în situații neprevăzute, după ce prefectul și subprefectul s-au îmbolnăvit chiar în buza alegerilor prezidențiale. Într-o videoconferință cu prefecții, ministrul de Interne, Marcel Vela, a spus joi că va cere o ședință extraordinată de guvern pentru înființarea unui nou post de subprefect la Arad și că va trimite la fata locului o echipa de medici de la Interne care sa-i ajute pe subprefect si subprefect. Vela a zis ironic ca el nu crede ca au ajuns la Arad doi virusi care i-au atacat exact pe prefect si subprefect si discutia s-a purtat intr-o vizibilă nota de ironie amestecata cu nervi.

„Singura problema e la nivelul conducerii institutiei...decizia, semnatura”, au zis in videoconferinta responsabili din prefectura Arad, la discutia cu ministrul. „Si daca viroza e asa grava cine semneaza actele la prefectura?”, a intrebat seful Internelor. „Coordonati dvs. Va semna dna presedinte BEJ in ce priveste alegerile”, i-au răspuns cei din Arad. „Si in situatii de urgenta cine semneaza?”, a intrebat iar Vela. „In momentul de fata nu are cine sa semneze”, a venit răspunsul.

„Vreau sa va spun ca am decis ca in judetul Arad vom infiinta un nou post vacant de subprefect. Voi propune dlui premier o sedinta de guvern pentru numirea unui nou subprefect in judetul Arad pana la insanatosirea colegilor din Arad. Voi aborda aceasta problema grava din judetul Arad astfel incat procesul electoral sa decurga normal. Din caramaderie sa va anuntati cei doi colegi ca voi trimite o echipa de medici sa ii ajutam, poate au primit o medicamentatie gresita, sa nu fie mai grav. MAI va fi maine la Arad sa le acorde asistenta medicala celor doi colegi sa revina cat mai repede la obligatiile profesionale, administraive, guvernamentale si chiar politice pe care le au. Eu nu cred ca au fost trimisi doi virusi in Arad care sa atace exact prefectul si subprefectul (...) In mijlocul furtunii, capitanul a parasit nava. Pacat”, a mai spus ministrul.

Vela a promis ca daca pana maine nu se rezolva problema, atunci o sa se gaseasca la Interne un „antidot la orice virus si gand bonavicios al altora”.

Situatia de la Arad a fost taxata de alte prefecturi. Argesul a zis in videoconferinta ca „noi nu parasim corabia”, iar de la Bacau au anuntat ca „suntem sanatosi, suntem bine”.