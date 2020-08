Visele devin realitate: maşina zburătoare din Japonia (video)

O companie din Japonia vrea să lanseze o maşină zburătoare. SkyDrive a început în 2012 drept un proiect de voluntariat numit Cartivator. Printre investitori se află Toyota, Panasonic şi producătorul de jocuri video Bandai Namco, relatează mediafax.

Skydrive Inc a făcut o încercare cu o maşină zburătoare cu un om la bord, sperând ca oamenii să aibă încredere în noua invenţie şi s-o folosească.



Compania vrea să introducă ingenioasa creaţie pe piaţă până în 2023, însă momentan se luptă cu aprobările pentru sistemele de siguranţă.



Un eVTOL oferă călătorii personale rapide şi uşoare. În plus, elimină problemele aeroporturilor şi ambuteiajelor, precum şi costul angajării piloţilor, deoarece ar putea zbura automat.



Serviciile sunt destinate de început întreprinderilor, iar utilizarea comercială este estimată pentru anul 2030.



Cu toate acestea, eVTOL-ul ar putea fi folosit ca taxi în Osaka şi Tokyo.