Vizat într-un dosar penal redeschis cu aprobarea ÎCCJ, judecătorul Bogdan Mateescu declară război presei

Bogdan Mateescu, membru CSM, a reacționat față de decizia Înaltei Curți de a fi redeschis dosarul care îl viza și spune că o respectă procedurile în curs și nu le comentează, însă nu are nimic de ascuns. Judecătorul a mai menționat că îl afectează „murdărirea” familiei sale, transmite Mediafax.

„Am luat azi act de redeschiderea urmaririi penale solicitata de seful, pe atunci, al SIIJ, intr-un dosar penal constituit in urma unui denunt anonim, despre care nu am avut cunostinta si care fusese inchis constatandu-se ca fapta nu exista, fara a avea vreo calutate in el. Nu comentez proceduri in curs, asa cum v-am obisnuit, ci le respect. Nu am nimic de ascuns si voi demonstra asta fara niciun dubiu, chiar dincolo de absurdul, ridicolul unor situatii. (...) Ceea ce ma doare cel mai mult este murdarirea familiei mele. Parintii mei sunt niste oameni exceptionali si cred sincer ca nu merita asta”, se arată într-o postare de pe Facebook a judecătorului CSM.

Potrivit lui Mateescu, așteaptă derularea tuturor procedurilor.

„O voi face din apartamentul meu de doua camere, sunt convins ca si tatal meu o va face din apartamentul lui de doua camere, singurele locuinte pe care le detinem fiecare. Eu-dupa 14 ani de magistratura, el, impreuna cu mama mea, dupa 20 de ani de primarie si dupa o viata de munca. Pana atunci, salut publicarea Rapoartelor Greco si, asa cum am solicitat, imi voi expune parerea si in cadrul dezbaterilor din Consiliu. Nu comentez acum mai mult, mai ales paradigma "daca vecinul nu se spala pe maini, atunci nici noi nu trebuie sa ne spalam pe nicaieri", ar fi chiar dezonorant pentru mine”, mai subliniază magistratul.

Precizările vin după ce magistrații instanței supreme au admis, marți, cererea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție și au decis redeschiderea unui dosar penal care îl vizează pe judecătorul CSM Bogdan Mateescu, cauză clasată anul trecut de structura centrală DNA. Decizia este definitivă.

„Admite cererea de confirmare a redeschiderii urmăririi penale, formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție – Secţia de investigare a infracţiunilor din justiţie, în dosarul nr. 221/P/2017 înregistrat la Secţia de combatere a corupţiei din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie”, se arată în minuta instanței supreme.

Totodată, magistrații au admis și cererile (formulate atât de judecătorul CSM Bogdan Mateescu, cât și de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia Judiciară) de sesizare a CCR cu excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară care privesc activitatea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție.

Dosarul pentru care Secția pentru investigarea infracțiunilor din Justiție (SIIJ) cere redeschiderea îi vizează pe Bogdan Mateescu, judecător membru CSM, şi pe tatăl acestuia, Mihai Mateescu, primarul oraşului Băile Govora. Mihai Mateescu era vizat, printre altele, de suspiciuni de luare de mită în formă continuată, în timp ce Bogdan Mateescu era vizat de acuzaţii de complicitate la luare de mită în formă continuată, trafic de influenţă în formă continuată şi cumpărare de influenţă în formă continuată.