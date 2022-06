Vizită-surpriză la Kiev: Zelenski l-a primit pe fiul miliardarului american Warren Buffet

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că s-a întâlnit la Kiev cu filantropul american Howard Buffet, fiul investitorului miliardar Warren Buffet, pentru a discuta despre eforturile de reconstrucție a Ucrainei.

"Am discutat despre asistența care ar fi valoroasă pentru statul nostru. I-am oferit șansa de a se alătura proiectelor de refacere a sistemelor de irigații în regiunea Odesa, de sprijinire a poporului nostru, (și) de deminare", a declarat Zelenskiy într-un mesaj pe Twitter.

Buffett este director al Berkshire Hathaway Inc, conglomeratul fondat de tatăl său, și director executiv al Fundației Howard G. Buffett. Fundația se descrie ca fiind una dintre cele mai mari fundații caritabile private din SUA și, la sfârșitul anului 2020, avea active în valoare de 529 de milioane de dolari.

Potrivit site-ului său, printre prioritățile fundației se numără securitatea alimentară globală, atenuarea conflictelor și siguranța publică.

