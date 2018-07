Vlad Cosma sare la gâtul lui Negulescu, după ce a fost acuzat că minte: 'Suferă de anumite probleme psihice de tip polimorf. O acțiune tipic de Portocală'

Fostul deputat Vlad Cosma a avut o primă reacție, după ce procurorul Mircea Negulescu a declarat, la ieșire de la ÎCCJ, că frații Cosma mint și au fabricat dovezi.

„Adevărul va ieși la iveală și să nu uităm că Negulescu spunea că suferă de anumite probleme psihice de tip polimorf. Toată țara a auzit cum se exprimă. Eu m-am prezentat în fața procurorilor și am dat nenumărate declarații, am adus probe și dovezi. Nu mă aștept la nimic, mă aștept să ajung și la o confruntare cu acești doi inculpați. Domnul Negulescu spune că eu am ticluit probe acum. Neavând ce să spună încearcă să se ascundă după o minciunică, o acțiune tipic de Portocală”, a declarat Vlad Cosma la Antena 3.

Reacția lui Vlad Cosma vine după ce Negulescu a declarat: "Frații Cosma mint! Amândoi. Și am să dovedesc acest lucru", a declarat Negulescu la ieșire de la Înalta Curte.