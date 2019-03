Vlad Cosma susține l-a anunțat pe Robert Cazanciuc din 2014 despre presupusele abuzuri de la Ploiești - Am fost la ministrul Justiției

Fostul deputat PSD Vlad Cosma a fost audiat, luni, in calitate de martor, in dosarul in care Sebastian Ghita este judecat, alaturi de fostul primar din Ploiești, pentru fapte de coruptie. Cosma le-a spus judecatorilor ca nu isi mentine declaratiile date anterior in aceasta cauza, mentionand ca cele de la parchet au fost facute sub presiune. Mai mult, fostul parlamentar spune ca l-a informat si pe ministrul Justitiei de la acel moment, Robert Cazanciuc. Procuror de sedinta a fost Marius Vartic, reprezentant al DNA; fost sef al DLAF. Magistratul a plecat de la DLAF dupa ce Toni Grebla a fost numit in functia de secretar general al Guvernului, Vartic fiind cel care l-a trimis in judecata.

"Declaratiile date la Parchetul Curtii de Apel Ploiesti, la procurorul Mircea Negulescu, si la DNA, la procurorii Gilueta Deaconu si Gheorghe Onea, au fost date sub constrangere si nu corespund adevarului. La Inalta Curte, cand am fost audiat, in spatele camerei video era comisarul Gabriela Florea, care pe tot parcursul audierii mi-a suflat ce sa raspund si m-a influentat", a declarat Vlad Cosma.

Intrebat de procuror de ce nu le-a spus acest lucru judecatorilor care au solutionat cauza in prima ca a fost constrans, Cosma a spus: “In plangere am prezentat in detaliu modalitatea de constrangere in care m-am aflat eu si familia mea, tatal si sora mea, timp de aproximativ 3 ani.la momentul audierii, am fost pazit in permanenta de politista Gabriela Florea. Nu aveam cum sa precizez atunci starea in care ma aflam. Pentru a aratata asta, am incercat sa fotografiez anumite situatii. Am facut doua poze- una cand nu era completul de 3 judecatori, dar politistul astepta cu declaratia in mana. Imi sufla din acea declaratie. A doua poza, cand in sala se aflau judecatorii. Se vede cum Gabriela Florea era in spatele monitorului”.

Citeste si Florin Cîțu: Liviu Dragnea este speriat și își simte sfârsitul aproape. De aceea manipulează, minte, amenință și atacă

Unul dintre judecatorii din complet a mentionat ca este necesara revizuirea procedurilor de audiere a martorilor sub acoperire.

"Inregistrarile si fotografiile pe care le-am efectuat timp de doi ani au fost realizate pentru ca, din punctul meu de vedere, legea era incalcata de cei trei procurori si ofiterul de politie. Din punctul meu de vedere, modalitatea de obtinere a probelor obtinute in acest caz era ilegala. Momentul in care a inceput (n.r. constrangerea) a fost primavara anului 2015 si a continuat pana in 2018, in luna ianuarie, toate aceste aspecte fiind detaliate in peste 150 de pagini, in declaratia data la Parchetul General. Doresc sa precizez faptul ca toate aceste lucruri au fost dezvaluite din propria mea initiativa in fata Inspectiei Judiciare, Parchetului General si, inca din anul 2014, in audienta la ministrul Justitiei la acea vreme. Ministru era domnul Cazanciuc. Am explicat foarte clar inca din 2014 ceea ce vedeam si ce stiam ca face procurorul Negulescu. Am fost amenintat, am fost santajat, am avut interdictia ceruta de Lucian Onea de a nu putea comunica cu tatal meu, au fost efectuate mai multe cereri de arestare impotriva familiei mele si a mea personal, sora mea a pierdut o sarcina. Consider ca am fost constrans, atat psihic, cat si fizic, deoarece amenintarea cu arestul poate reprezenta o constrangere cu consecinte fizice. Negulescu se lauda cum pregatea celula 2 de la Arestul Campina pentru cei care ii ieseau din cuvant. Nu am avut cunostinta despre darea cu titlu de mita de catre Sebastian Ghita, catre Iulian Badescu, asa cum am relatat si in declaratia din iunie 2018. Nu eram in relatii apropiate de Badescu pentru a sti aceste lucruri.

(..) Cu Badescu eram intr-o relatie neutra, cu Ghita o relatie mai apropiata. Eram cu 4-5 ani mai mic decat Ghita. Participam la evenimente politice, il vizitam. Am fost la ziua lui de nastere si la alte evenimentw institutionale", a mai spus Cosma.

Urmatoarul termen a fost stabilit pentru 1 aprilie.