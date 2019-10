Vlad Munteanu: 'Nu am cum să fiu persoana non grata. În continuare sunt manager operațional al loturilor naționale'

Vlad Munteanu (38 de ani), manager-ul operațional al loturilor naționale de fotbal, a dezmințit informația potrivit căreia ar fi avut un scandal cu Mirel Rădoi, în urma căruia selecționerul echipei U21 ar fi solicitat plecarea acestuia din anturajul naționalei de tineret, potrivit Mediafax.

Munteanu a declarat că nu a primit niciun astfel de informare din partea Federației Române de Fotbal și că îl va lăsa pe Mirel Rădoi să spună mai multe despre relația pe care o au cei doi.

"Ce pot să vă spun 100% e că nu am cum să fiu persoana non grata. În continuare sunt manager operațional al loturilor naționale conform organigramei. La U21, la meciul de la Voluntari, sunt între delegatul UEFA și observatorul de arbitri. Sunt prezent și îmi fac treaba așa cu mi-am făcut-o și până acum. Și la U21, și la naționala de juniori. Nu a existat absolut niciun scandal cu Mirel Rădoi. Dacă există anumite situații, sunt în interiorul echipei și vor rămâne în interiorul echipei. Nu înțeleg nici reacția ziarului respectiv, dar mai mult nu am nimic de comentat pentru că nu văd rostul. Nu am avut nicio informare de a face altceva din partea președintelui FRF, Răzvan Burleanu, din partea secretarului general sau din partea domnului Mihai Stoichiță. Nu cred că mai e ceva de spus. Ieri ne-am salutat, ieri am vorbit cu Mirel Rădoi. O să-l las pe el să vă spună", a spus Vlad Munteanu, miercuri, la Pro X.

Informația inițială a fost oferită de jurnalistul Decebal Rădulescu, marți, în cadrul unei emisiuni la postul DigiSport: "Mirel Rădoi a avut o discuţie cu domnul Mihai Stoichiţă. Tema a fost Vlad Munteanu și prezența lui la selecționata U21. Rădoi a pus condiţia ca din momentul acela Vlad Munteanu să nu mai apară în preajma lotului U21. El era team manager, iar acum înțeleg că a fost mutat la juniori", a spus acesta.