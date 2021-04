Vlad Voiculescu, atac virulent la adresa lui Florin Cîțu: 'Ne-am pomenit cu un premier care își bate joc de munca unei echipe'

Fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu a lansat un atac virulent, vineri, într-o conferință de presă, la adresa premierului Florin Cîțu, dar și la adresa unor liberali care i-au criticat activitatea.

„Gestionarea pandemiei, asa cum s-a petrecut in ultimele luni, a avut parte de cateva episoade pe care publicul le-a realizat mai putin: premierul Romaniei discutand aproape niciodata cu Ministerul Sanatatii, premierul lansand target-uri, tinte, fara sa discute cu nimeni, premierul Romaniei transformandu-se in primul epidemiolog al tarii, vorbind despre lucruri pe care nu le cunoastea, pe care nu le-a discutat cu expertii. (...) Fiecare accident din sistemul sanitar a fost manipulat, folosit politic de catre opozitie. Sigur, este firesc. Ce este nefiresc e ca partenerii de coalitie sa foloseasca accidente sau moduri mai putin perfecte de a aborda o situatie precum cele de la Foisor, respectiv de la Babes, lucruri care nu tineau de Ministerul Sanatatii. Spun ca responsabilitatea clara pentru evacuarea de la Foisor era in sarcina altcuiva. Am lasat lucrurile astea sa treaca, pentru ca m-am gandit ca intr-un guvern de coalitie exista totusi limite. In final, ne-am pomenit cu un premier care isi bate joc de munca unei echipe pe care si-a permis sa o ”ievalueze”, exact ca Tudorel Toader acum cativa ani”, a spus Vlad Voiculescu.