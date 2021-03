Vlad Voiculescu încasează o lovitură de la Valeriu Gheorghiță / VIDEO

Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, a declarat marți că publicarea de către Ministerul Sănătății a datelor despre vaccinare reprezintă o „problemă” pentru că cifrele nu au fost validate.

Presa: Este adevarat ca ati facut plangere la premierul Florin Citu legate de acele date despre vaccinare?

Valeriu Gheorghita: - Eu nu am facut plangere, am facut o informare premierului, la solicitarea acestuia, legata de datele privind activitatea de vaccinare, respectiv modalitatea prin care aceste date sunt puse in mediul online si ce informatii sunt prezentate.

Care a fost problema mai exact?

- Problema pe care eu asa o vad in calitate de presedinte al Comitetului National de Vaccinare si care am ca atributie informarea publicului legat de derularea activitatilor de vaccinare, de asemenea comunicarea in relatii de criza, comunicarea si cu personalul medico-sanitar, toate aceste informatii in opinia noastra si a specialistilor necesita a fi validate inainte de a fi puse in mediul online pentru ca pot fi erori de selectare in centrele de vaccinare. Aceste erori se corecteaza cu o intarziere de cel putin 24 de ore si pot genera o serie de interpretari eronate pe baza unor date care sunt nevalidate.

Ministerul Sănătăţii a publicat, joi seară, în premieră, date referitoare la pandemie defalcat pe judeţe. De exemplu, s-a prezentat numărul de teste realizate în fiecare judeţ, rata de pozitivare, numărul persoanelor spitalizate, cel al vindecaţilor şi cel al celor care s-au reinfectat.

Premierul Florin Cîţu a anunţat că vor fi făcute verificări dacă Ministerul Sănătăţii a respectat legislaţia atunci când a publicat date referitoare la pandemie, precizând că erau necesare mai multe avize.

În replică, ministrul Sănătăţii Vlad Voiculescu a precizat că date referitoare la numărul de teste ar fi trebuit să fie publicate cu mult timp înainte.„Nu există date publice secrete”, a subliniat ministrul.