Vlad Voiculescu (PLUS) lansează un atac violent la PNL: 'O nouă ciumă, de data asta de altă culoare'

Vlad Voiculescu neagă într-o postare pe Facebook că a cerut ruperea Alianței USR-PLUS după ce PNL a anunțat că va susține candidatura lui Nicușor Dan pentru Primăria Generală a Capitalei. Fostul ministru al Sănătăţii se teme de un "dezmăţ" al PNL, partid pe care îl numeşte "noua ciumă", cu trimitere la sloganul anti-PSD "ciuma roşie".

„Citesc în presă că PLUS ar fi discutat / cerut ruperea Alianței. Nici gând. Am cerut colegilor de la USR funcționarea Alianței. Am cerut ca orice negociere cu PNL să fie făcuta doar în Alianță (nu de către unul dintre partide sau de către vreun candidat independent), atât timp cât avem o alianță. Nu cred ca am cerut prea mult”, a scris, luni seară, pe Facebook fostul ministru al Sănătății.

În mesajul său, Vlad Voiculescu susține că își dorește continuarea Alianței USR PLUS și își dorește ca aceștia să funcționeze ca un partid.

„E simplu: forța politică constituita din USR și PLUS este singura care poate opri un nou dezmăț, o noua ciumă, de data asta de altă culoare. Nu am intrat în bâlciul asta numit politică pentru vreo funcție. Nu am nevoie de politică, nici eu, nici ceilalți aproape 20.000 de membri PLUS. Vreau doar ca timpul și energia investite aici - în Alianța USR PLUS în ultimul an și jumătate - să conteze. Și nu vreau să am nimic de-a face cu felul în care s-a făcut politică până acum”, a explicat Voiculescu.

„Poate astăzi e destul să ne dorim să scăpăm de PSD. Mâine ne vom întreba cum am putut să cerem atât de puțin de la noi înșine”, a conchis Vlad Voiculescu.

Vlad Voiculescu, candidat din partea PLUS la Primăria Capitalei, a anunțat vineri că atât timp cât există un candidat care este onest, care strânge partidele de opoziție, se retrage din cursă.

Ludovic Orban a anunțat, joi, că PNL va susține candidatura lui Nicușor Dan pentru Primăria Generală a Capitalei. Liderul liberal a precizat că sondajele arată că alți posibili candidați ai partidului nu ar avea garanția că ar putea câștiga în bătălia cu PSD.