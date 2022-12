Vladimir Putin ar putea folosi discuțiile de pace pentru a-și reaproviziona armata (ministru britanic)

Discuţiile de pace cu Ucraina ar putea fi folosite de președintele rus Vladimir Putin pentru a-și reaproviziona armata înainte de a lansa un nou atac, a declarat ministrul britanic de externe într-un interviu pentru The Telegraph, scrie Reuters, potrivit Rador.

James Cleverly şi-a exprimat îngrijorarea că președintele rus ar putea pretinde că se angajează în negocieri în timp ce antrenează mai multe trupe și trimite arme şi muniție în Ucraina. Exista riscul ca "o încetare a focului să fie, de fapt, folosită de Putin pentru a pregăti mai multe trupe și pentru a trimite mai multă muniție", a notat The Telegraph, citându-l pe Cleverly.

Preşedintele american Joe Biden a declarat joi că nu are de gând să ia legătura cu liderul rus Vladimir Putin decât dacă acesta vrea să pună capăt războiului, relatează CNN. Biden a dat asigurări că nu are de gând să-l contacteze pe Putin, dar este "pregătit să vorbească" cu liderul rus "dacă acesta este interesat să pună capăt războiului”. Dar încă "nu a făcut acest lucru", a adăugat Joe Biden. "Dacă va fi cazul, în consultare cu prietenii mei francezi şi cu prietenii mei din NATO, voi fi bucuros să stau de vorbă cu Putin pentru a vedea ce vrea, ce are în minte”, a arătat Joe Biden.

Putin este deschis la discuţii privind o posibilă soluţionare a conflictului din Ucraina, dar refuzul Statelor Unite de a recunoaşte teritoriile anexate ca fiind ruseşti împiedică căutarea unui potenţial compromis, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters.

"Preşedintele Federaţiei Ruse a fost întotdeauna, este şi rămâne deschis la negocieri pentru a ne asigura interesele. Calea de preferat de a ne realiza interesele este prin mijloace paşnice, diplomatice. Putin a fost, este şi rămâne deschis la contacte şi negocieri", a insistat purtătorul de cuvânt.